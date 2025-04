Zespół cieśni nadgarstka… czyli co?

Zespół cieśni nadgarstka (ang. CSI – carpal tunnel syndrome) stanowi jeden z objawów zespołu RSI, obejmującego urazy powstałe w wyniku długotrwałych przeciążeń na linii ręka–bark. Rozwija się w wyniku chronicznego przeciążania ręki powodującego ucisk nerwu pośrodkowego przechodzącego przez nadgarstek.

Nadgarstek zbudowany jest z 8 kości, które wraz z otaczającymi je tkankami przypominają kształtem tunel (zwany fachowo kanałem). Dzięki temu mechanizmowi przy pomocy ścięgien możemy zginać kciuk i pierwsze 3 palce ręki.

Nadmierne obciążenie ścięgien powoduje z czasem drętwienie i ból nadwerężonej dłoni.

Czynniki mogące zwiększać ryzyko rozwinięcia zespołu to m.in.:

otyłość,

alkoholizm,

ciąża,

choroby stawów i nerek,

cukrzyca.

Symptomy

Oprócz objawów wymienionych na wstępie artykułu mogą pojawić się także inne dolegliwości: osłabienie mięśni kciuka oraz nasilający się ból, promieniujący od ręki do przedramienia, przez łokieć i ramię, aż do barku i głowy.

To wszystko wina myszy

W przypadku osób pracujących przy użyciu myszy komputerowej nadgarstek jest często wygięty do góry, a ręka lekko uniesiona. Rzadko przestrzega się podstawowej zasady trzymania nadgarstka i dłoni w linii prostej. Powoduje to z czasem nadwerężenie ścięgien po wewnętrznej stronie przegubu dłoni i przedramienia, co skutkuje tzw. ,,zespołem myszy komputerowej”, czyli stanem zapalnym przeciążanego miejsca.

Jak można zapobiec temu schorzeniu?

Osoby z grupy ryzyka powinny pamiętać o stosowaniu płaskich, dopasowanych do dłoni użytkownika myszy oraz ergonomicznych podkładek (tzw. wsporników) nie tylko pod nadgarstek, ale i pod całą rękę. Przygotowując stanowisko pracy, należy zadbać, aby oś obrotu przy korzystaniu z klawiatury bądź myszy znalazła się w stawie łokciowym, a nie w nadgarstku.

Przed przystąpieniem do pracy dobrze jest rozgrzać rękę, masując i wyginając w różne strony również poszczególne palce. Te same czynności należy powtarzać w trakcie przerw podczas pracy przy komputerze. Wszystko po to, aby unikać powtarzalnych ruchów nadgarstka.

Ćwicz nadgarstek!

Oto kilka szybkich i prostych ćwiczeń, aby odciążyć kanał nadgarstka:

