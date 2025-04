Jak radzić sobie z urazami podczas uprawiania sportów zimowych? Oto nasz ekspresowy poradnik.

Odmrożenia

Odmrożenia to uszkodzenia tkanek w wyniku zimna i najczęściej występują na twarzy (policzki, nos). Wówczas skóra robi się zaczerwieniona i pojawia się uczucie marznięcia, szczypania, swędzenia. Po wejściu do ciepłego pomieszczenia może pojawić się ból, ale tylko przy niewielkich odmrożeniach. Jeśli do nich doszło – należy owinąć się ciepłym kocem, napić gorącego rosołu lub herbaty. Przede wszystkim nie pić alkoholu i nie nacierać podrażnionych miejsc śniegiem.

Skręcenie

Skręcenie występuje, gdy więzadła w stawie zostają naderwane, naciągnięte, zerwane. W takim przypadku potrzebny jest lekarz. Pojawia się bowiem silny ból, obrzęk, a nawet krwiak. Niemożliwe jest poruszanie się. W takiej sytuacji należy pozbyć się rzeczy znajdujących się na uszkodzonej kończynie (ubrań, biżuterii). Poza tym postarać się unieść uszkodzony staw powyżej poziomu serca (na krześle, temblaku – w zależności od rodzaju uszkodzonego stawu). Następnie zadbać o odpowiednie okłady.

Stłuczenie

Zaliczane jest do grupy najczęstszych obrażeń, ale niegroźnych. Stłuczenie wiąże się z silnym bólem. Może pojawić się obrzęk lub siniak. Wówczas należy zastosować zimny okład, który spowoduje obkurczenie naczyń krwionośnych. Warto użyć też maści i kremów przeciwbólowych, przeciwobrzękowych, specjalnych okładów.

Zwichnięcie

Mówimy o nim, gdy dochodzi do obrażeń tkanek miękkich wraz z przemieszczeniem elementów kostnych. Przy zwichnięciu pojawia się silny ból, narastający obrzęk, nie można poruszać uszkodzonym stawem. Należy w takiej sytuacji jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Nie wolno samemu nastawiać stawu, jak również obciążać go.

Co do apteczki?

Nie zapominaj także o dobrze dobranej odzieży, która ma chronić cię przed zimnem. Warto zadbać także o uzupełnienie domowej apteczki m.in. o:

