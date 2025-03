Spis treści:

Zjedzenie niewielkiej ilości surowego ziemniaka zazwyczaj nie jest szkodliwe i nie powoduje dolegliwości, ale większa ilość może powodować problemy żołądkowo-jelitowe. Warto zaznaczyć, że surowe ziemniaki mają właściwości prozdrowotne. Sok z ziemniaka, choć mało popularny, jest w medycynie ludowej znany od dawna jako środek na problemy żołądkowe, zgagę, zmiany skórne. Jak się okazuje, ma też działanie przeciwnowotworowe i odmładzające. Ziemniaki zawierają wiele cennych witamin i składników mineralnych, w tym witaminy z grupy B witaminę C i K, potas, fosfor, żelazo czy karotenoidy o działaniu przeciwutleniającym.

Zjedzenie surowych ziemniaków może źle wpływać na zdrowie. Jak donosi European Food Safety Authority przez to, że surowe ziemniaki zawierają toksyczne glikoalkaloidy (głównie solaninę i chakoninę), to lepiej zapobiegać ich zjedzeniu w przypadku małych dzieci, osób starszych oraz z chorobami układu pokarmowego. Po obróbce termicznej, gotowaniu lub smażeniu, zmniejsza się w nich ilość szkodliwych związków. Surowe ziemniaki zawierają też skrobię oporną, która w niewielkiej ilości jest nawet korzystna dla zdrowia, jednak w większej również powoduje problemy żołądkowo-jelitowe.

Nadmierne spożywanie surowych ziemniaków lub soku z ziemniaków może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Objawy zatrucia surowymi ziemniakami to przede wszystkim:

ból brzucha,

nudności,

wymioty,

biegunka,

wzdęcia,

gorączka.

Oprócz surowych warzyw szkodliwe są ziemniaki z zielonym miąższem oraz kiełkujące. Takie cechy świadczą o tym, że warzywa te mogły być źle przechowywane i istnieje ryzyko, że spowodują gorsze samopoczucie.

Jeżeli została zjedzona niewielka ilość surowego ziemniaka (kilka plasterków), nie ma potrzeby podejmowania specjalnych kroków. Nie powinno to spowodować większych problemów zdrowotnych, a nawet jeżeli pojawią się jakieś objawy ze strony układu pokarmowego, to powinny szybko ustąpić. Nie ma więc powodu do obaw. W większości przypadków zjedzenie surowego ziemniaka nie jest groźne dla zdrowia. Można przyspieszyć wypłukiwanie z organizmu toksycznych związków pijąc dużą ilość wody. Do lekarza należy udać się wtedy, gdy objawy nie ustąpią w ciągu 1-2 dni lub są bardzo dokuczliwe, a także gdy pojawią się niepokojące symptomy, takie jak zawroty głowy czy gorączka.

