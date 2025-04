Jakie są rodzaje złamań?

Dzielimy je za zamknięte i otwarte. Złamania zamknięte to takie, w których nie ma rany, ponieważ kości nie przebiły skóry. Natomiast złamania otwarte charakteryzują się tym, że pojawia się krwawienie, gdyż kość przebija skórę.

Jakie są przyczyny złamań?

Złamania powstają najczęściej w wyniku urazu mechanicznego. Znacznie rzadziej – pojawiają się z powodu procesów chorobowych kości.

Skutki złamań

Niestety, złamaniom towarzyszy zawsze krwawienie do okolicznych tkanek. Utrata krwi prowadzi czasem do hipowolemii, a nawet wstrząsu. Krwawienie może być bardziej obfite w przypadku złamań otwartych (gdy zranieniu ulegnie też skóra).

Złamanie może też doprowadzić do uszkodzenia tętnic i niedokrwienia obwodowej części kończyny, a nawet przerwania nerwu, a tym samym do niedowładu i zaburzenia czucia.

Co zrobić, gdy ktoś złamie kończynę?

Przede wszystkim wezwij pomoc dzwoniąc na numer 999 lub 112. Następnie przeprowadź szybką ocenę urazową i oceń kończynę.

Po czym poznać, że kończyna jest złamana? Możemy mieć taką pewność, gdy pojawia się ból, obrzęk, utrata czynności albo zmiana obrysu. Pewność co do tego, że mamy faktycznie do czynienia ze złamaniem, daje tylko widoczne złamanie osi kości lub złamanie otwarte. Winnych przypadkach tylko RTG pozwala ocenić, czy poszkodowany złamał czy skręcił kończynę.

Oceń czucie obwodowe i ukrwienie kończyny, a gdy masz do czynienia z krwawieniem – zatamuj je przed unieruchomieniem kończyny. Co unieruchomić? Przede wszystkim zwróć uwagę na to, co zostało złamane. Jeśli trzon kości, to unieruchom 2 sąsiadujące z nią stawy. Jeśli okolice stawu – 2 sąsiadujące z nią kości.

Jak unieruchomić kończynę?

Użyj do tego rzeczy, które masz pod ręką, np. deseczkę lub miękki materiał, z którego zrobisz szyny. Jeśli złamiesz ramię, możesz je unieruchomić bandażując lub przywiązując je do tułowia. Podwieś je też na temblaku.

Dobrym pomysłem jest także podłożenie pod złamane przedramię gazety, którą uprzednio należy kilka razy złożyć. W przypadku złamań kończyn dolnych należy je unieruchomić używając do tego na przykład wkładając między nie złożony koc lub część odzieży.

