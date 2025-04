Urazy na miejscu wypadku

W trakcie wypadku komunikacyjnego może dojść do licznych urazów u poszkodowanych. Częste są krwawienia, urazy kręgosłupa szyjnego i mózgu, a także uszkodzenia narządów wewnętrznych i złamania.

Część z tych urazów może i powinna zostać zaopatrzona na miejscu zdarzenia. Inne wymagają operacyjnej interwencji w szpitalu. Każdy osoba, która znajdzie się na miejscu takiego wypadku, powinna w miarę własnych możliwości i umiejętności udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.

Po czym poznać złamanie?

Jednym z takich urazów, które można zaopatrzyć na miejscu zdarzenia, są złamania. Są to częściowe lub całkowite przerwania ciągłości kości. W zależności od tego, czy doszło do przerwania skóry pokrywającej złamania, dzieli się je na otwarte i zamknięte.

Najczęstszym objawem złamania kości ręki czy nogi jest ból, obrzęk oraz widoczna deformacja kończyny. Chory zazwyczaj nie może nią poruszać. Należy taką kończynę unieruchomić. Najlepiej zrobić to w pozycji, w jakiej ją zastaliśmy, nie próbować na siłę ustawiać jej w osi, bowiem może to skutkować uszkodzeniem naczyń lub nerwów.

Unieruchom stawy!

Zasadą jest unieruchomienie co najmniej dwóch sąsiadujących stawów. Do unieruchomienia można użyć deski, kija, w przypadku kończyn dolnych może to być również druga, zdrowa kończyna. Ważne, aby ograniczyć ruchomość uszkodzonej kończyny.

Warto pamiętać również o zdjęciu butów, gdy doszło do złamania kości podudzia czy uda, aby narastający obrzęk nie doprowadził do niedokrwienia. W przypadku złamań otwartych - oprócz unieruchomienia - należy także zatamować krwawienie stosując opatrunek uciskowy.

Złamanie kręgosłupa - nie ruszaj chorego!

Gdy podejrzewamy złamania kręgosłupa, poszkodowanego najlepiej nie ruszać. Jeśli jest on w stanie stabilnym i nie zagraża mu niebezpieczeństwo, lepiej zaczekać na wykwalifikowaną pomoc.

Chusta na złamany obojczyk

Złamania obojczyków unieruchamiamy trójkątną chustą tak, aby przedramię zgięte pod kątem prostym w stosunku do ramienia spoczywało swobodnie na klatce piersiowej.

Złamania otwarte

Złamania otwarte są dużo bardziej groźne. Częściej skutkują uszkodzeniem nerwów i naczyń oraz większe jest ryzyko zakażenia.

Złamania kości udowych i miednicy często wiążą się z masywną utratą krwi, która może doprowadzić do wstrząsu pourazowego.

W przypadku złamania kości miednicy, podobnie jak w przypadku złamania kręgosłupa, przenosić chorego powinno się tylko, gdy jest taka konieczność.

W innym przypadku lepiej poczekać na zespół ratunkowy.

Naucz się, jak udzielić pomocy!

Pomoc osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym powinna być udzielona już przez świadków zdarzenia. Należy znać podstawowe zasady pierwszej pomocy, bowiem każda jej forma może okazać się cenna.

