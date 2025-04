Czy to złamanie kości twarzy?

Objawy ogólne:

Reklama

ból,

obrzęk,

krwiaki,

ruchomość odłamów,

zaburzenia symetrii twarzy,

mdłości i wymioty,

trudności mowy,

problemy z przełykaniem śliny,

silne krwawienie.

Objawy złamania kości oczodołu:

krwiaki wokół oczu,

wytrzeszcz lub zapadnięcie gałki ocznej,

podwójne widzenie,

ślepota,

opadnięcie lub obrzęk powiek.

Objawy złamania kości jarzmowych:

zapadnięcie policzka,

zaburzenia czucia w okolicy policzka.

Objawy złamania kości nosa:

skrzywienie lub przemieszczenie nosa.

W przypadku złamań oczodołów, nosa i kości jarzmowych pierwsza pomoc jest bardzo ograniczona, ponieważ leczenie tego rodzaju urazów polega na przeprowadzeniu operacji.

Objawy złamania szczęki:

ruchomość zębów,

zaburzenia w zgryzie,

rany w obrębie dziąsła.

Objawy złamania żuchwy:

zaburzenia w zgryzie,

zapadnięcie żuchwy do środka,

przesunięcie się żuchwy do strony zdrowej przy jednostronnym złamaniu.

Jak pomóc osobie ze złamaniem kości twarzy?

Najpierw należy sprawdzić, czy w jamie ustnej poszkodowanego nie ma niczego, co mogłyby zablokować drogi oddechowe i przeszkadzać w oddychaniu.

Jeśli ranny nie oddycha i obserwujemy brak krążenia, należy położyć go na plecach i wykonywać masaż serca aż do czasu przywrócenia czynności życiowych.

Jeśli osoba ranna jest przytomna, to najlepiej ją posadzić, aby miała swobodny odpływ śliny i krwi z jamy ustnej. Jeżeli natomiast poszkodowany stracił przytomność, to trzeba ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Następnie należy opatrzyć krwawiące rany.

W przypadku, gdy ranny ma uszkodzoną żuchwę, należy ją unieruchomić. W sytuacji, gdy poszkodowany wymiotuje i ma mdłości, należy zdjąć opatrunek, oczyścić jamę ustną i ponownie założyć opatrunek.

Zobacz też: Złamanie otwarte - pierwsza pomoc krok po kroku

Reklama

Jak unieruchomić żuchwę?

Żuchwę można unieruchomić poprzez przywiązanie jej do szczęki. Jest to tzw. unieruchomienie dwuszczękowe. Można je wykonać jedynie wtedy, gdy pacjent jest przytomny.

Przy urazach szczęki górnej stosuje się unieruchomienie jednoszczękowe: pomiędzy zęby należy włożyć drewnianą szpatułkę i przywiązać ją do szczęki górnej.

Złamania kości twarzy łączą się z silnym krwotokiem. Należy także pamiętać, ze groźnymi następstwami złamań kości twarzy są niekiedy urazy kręgosłupa szyjnego oraz uszkodzenia mózgu.

Zobacz też: Złamania zamknięte - pierwsza pomoc krok po kroku