Spis treści:

Reklama

Otwarte złamanie to uraz, w którym kość i/lub rana po złamaniu są narażone na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym wskutek uszkodzenia tkanki miękkiej i skóry. Wymaga innego leczenia niż złamanie zamknięte, ponieważ istnieje ryzyko zakażenia.

Rana przy złamaniu otwartym nie musi znajdować się bezpośrednio w miejscu złamania, a w jego pobliżu. Zawsze gdy przy złamaniu powstała rana, zakłada się, że doszło do złamania otwartego.

Najczęstszą przyczyną złamań otwartych kończyn dolnych są wypadki samochodowe. Z wiekiem złamania otwarte występują coraz rzadziej u mężczyzn (najwięcej przypadków w wieku 15-19 lat), zaś coraz częściej u kobiet (częstotliwość jest najwyższa w wieku 80-89 lat).

Najważniejszym objawem złamania otwartego jest przerwanie ciągłości skóry, czyli powstanie rany. Okolica złamania może być zniekształcona, co wygląda, na przykład, jak drugi łokieć.

Pierwszym krokiem jest ocenienie, z jakim typem patologii mamy do czynienia. Gdy wiemy, co dolega poszkodowanemu, możemy mu udzielić najlepszej pomocy.

Spytaj poszkodowanego, czy słyszał lub czuł trzask kości. Określ, gdzie występuje źródło bólu oraz czy pacjent ma możliwość poruszania dystalnymi częściami ciała w stosunku do złamania.

Przeczytaj też: Złamany palec – rozpoznanie i sposoby leczenia

Nieważne w której części ciała dojdzie do złamania otwartego – czy będzie to kość udowa, czy paliczek małego palca – zawsze niezbędne jest wezwanie pogotowia.

W pierwszej kolejności zdejmij ubranie z części ciała, która uległa złamaniu.

Dodatkowo ważne jest usunięcie pierścionków, obrączek, bransolet i zegarków, które przy pojawieniu się opuchlizny mogą zaciskać kończynę i prowadzić do jej niedokrwienia, a w konsekwencji – martwicy.

Należy pamiętać o tym, by otoczyć poszkodowanego odpowiednią i staranną opieką z równoczesnym udzieleniem mu pierwszej pomocy. Powinno się przy tym pamiętać również o aspektach psychologicznych i odpowiednim uspokojeniu poszkodowanego.

Gdy doszło do złamania otwartego, zajmij się zatamowaniem krwawienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy krew wypływa pulsacyjnie – oznacza to przerwanie tętnicy, co może spowodować nawet wykrwawienie się pacjenta. Prawidłowe działanie polega na uciśnięciu miejsca krwawienia materiałem (najlepiej sterylnym).

Jeśli nie występuje ryzyko utraty krwi, nie należy uciskać miejsca urazu, ponieważ takie działanie może pogorszyć wyniki akcji ratunkowej.

Zamiast dotykać rany, lepiej jest obandażować ją sterylnym materiałem i unieruchomić. Należy zabezpieczyć wystający kawałek kości tak, by nie mógł się przemieszczać. Następnie trzeba z poszkodowanym poczekać na przyjazd pogotowia ratunkowego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.06.2012.

Reklama

Czytaj także:

Jak wygląda zakażenie rany - objawy [ZDJĘCIA] i leczenie

Co to jest opatrunek okluzyjny? Kiedy i jak go stosować?

Spuchnięta stopa – przyczyny i leczenie

Skręcona kostka - jak wygląda, pierwsza pomoc, leczenie. Skręcenie stawu skokowego a zwichnięcie i stłuczenie

Puchnięcie nóg - objawy i przyczyny, sposoby na obrzęki nóg

Ból kolana. Jakie mogą być przyczyny bólu w kolanie i kiedy pójść do lekarza

Ból kolana przy zginaniu. Co go powoduje i jak sobie pomóc?