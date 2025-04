Urazy głowy – przyczyny



Urazy czaszkowo-mózgowe to jedne z głównych przyczyn zgonów pourazowych.

Przy ciężkich urazach głowy bardzo często początkowo nie występują żadne objawy.

Główne przyczyny ciężkich urazów głowy to: wypadki komunikacyjne, upadek z wysokości, skok do wody czy uprawianie niebezpiecznych sportów.

Urazy głowy należy jednak podejrzewać:

u każdej nieprzytomnej osoby,

u osób rażonych prądem bądź piorunem,

osoby, która doznała ataku padaczkowego.

Urazy głowy to m.in.:

wstrząśnienie i stłuczenie mózgu,

uszkodzenia czaszkowo-mózgowe,

pęknięcie podstawy czaszki,

krwiak nadtwardówkowy.

Podział złamań kości czaszki



Złamanie kości czaszki dzieli się na:

złamania kości sklepienia czaszki,

złamania kości podstawy czaszki.

Złamanie kości sklepienia czaszki są niebezpieczne ze względu na możliwość złamania o charakterze wgłębienia – fragmenty czaszki mogą uszkodzić oponę twardą oraz tkankę mózgową, zwiększając przy tym ryzyko infekcji.

Główne objawy złamania podstaw czaszki:



wyciek krwi z nosa, ust, uszu,

wyciek płynu rdzeniowo-mózgowego,

utrata przytomności,

wymioty i bóle głowy,

krwiak okularowy,

zasinienie za uszami.

Jak należy postępować w przypadku złamania czaszki?



Poszkodowanego położyć na plecach i ustabilizować odcinek szyjny kręgosłupa,

założyć kołnierz ortopedyczny,

nie tamować krwawienia oraz wycieku płynu rdzeniowo-mózgowego,

zabezpieczyć ranę głowy opatrunkiem osłaniającym, nie uciskając rany,

okryć poszkodowanego,

nie usuwać ciał obcych z rany,

nie dotykać żadnej części mózgu, która mogła ulec wydostaniu się na zewnątrz czaszki,

jak najszybciej wezwać specjalistyczną pomoc!

Następstwa spowodowane złamaniem podstawy czaszki:



pojawienie się odmy wewnątrzczaszkowej (przedostanie się powietrza do wnętrza czaszki),

płyn otok, czyli wyciek płynu rdzeniowo-mózgowego,

uszkodzenie nerwów czaszkowych i dużych naczyń tętniczych bądź żylnych,

uszkodzenie przysadki mózgowej,

pourazowe zaburzenie wzroku,

niedowład nerwu twarzowego,

zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych.

