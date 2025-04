Złamane żebra to częsty uraz. Może obejmować pęknięcie kości lub potencjalnie bardziej niebezpieczne złamania żeber, w przypadku których fragmenty kości mogą się przemieszczać. Do zagojenia złamanych żeber dochodzi na ogół samoistnie w ciągu 1-2 miesięcy.

Żebra chronią organy wewnętrzne klatki piersiowej przed urazami. Do zadań żeber należy również aktywne wspomaganie procesu oddychania. Do złamania żebra najczęściej dochodzi w wyniku bezpośredniego urazu, czyli uderzenia w klatkę piersiową (np. w czasie wypadku komunikacyjnego, upadku, pobicia, sportów kontaktowych), albo urazu pośredniego, wywołanego skurczem mięśni oddechowych, przyczepionych do żeber (kichnięcie, silny kaszel).

Niektóre osoby są szczególnie narażone na złamania żeber. Są to sportowcy (zwłaszcza uprawiający sporty takie jak piłka nożna, hokej, rugby), chorzy na osteoporozę (schorzenie powodujące obniżoną gęstość kości i podatność na złamania) oraz na nowotwory kości.

Nawet przez 3 dni od kontuzji złamane żebra mogą nie dawać o sobie znać. Pojawienie się pierwszych trudności z oddychaniem i silnego bólu w miejscu uszkodzenia oraz ograniczenie ruchowe skłaniają osobę z urazem do skontaktowania się z lekarzem. Mogą pojawić się siniaki wokół bolących żeber, obrzęk oraz tkliwość.

Jeśli odczuwasz ból żeber (lub ból się nasila), gdy:

bierzesz głęboki oddech,

skręcasz tułów lub zginasz się,

naciskasz dane miejsce,

to może świadczyć o złamanych żebrach. Zwłaszcza gdy przydarzył ci się wcześniej uraz tej okolicy.

Złamanie żebra może przebiegać bez powikłań, gdy nie dochodzi do uszkodzenia płuc lub naczyń międzyżebrowych. Jednak czasami w wyniku złamania mogą wystąpić powikłania: trudności z oddychaniem, krwotok z tętnicy międzyżebrowej, a nawet może dojść do uszkodzenia miąższu płuc i powstania odmy. Ostry fragment kości żebrowej może przebić aortę lub inne ważne naczynie krwionośne, wątrobę, nerkę lub śledzionę. Kluczowe jest wykonanie badań obrazowych, aby sprawdzić jak wygląda złamanie.

Pierwsza pomoc w przypadku złamanego żebra polega na:

Założeniu okrężnie na wysokości złamania opaski uciskającej klatkę piersiową, w tym celu można wykorzystać bandaż elastyczny. Co ważne - opaska nie może utrudniać oddychania. Ułożeniu poszkodowanego w pozycji siedzącej lub półsiedzącej. Przewiezieniu do szpitala lub wezwaniu karetki pogotowia - jest to konieczne, aby wykluczyć uszkodzenia innych narządów, naczyń, nerwów lub odmę płucną.

Podstawowym badaniem w diagnostyce złamanych żeber jest odpowiednio zrobione zdjęcie RTG klatki piersiowej. Lekarz może też zlecić tomografię komputerową, rezonans magnetyczny MRI lub inne badanie obrazowe.

W większości przypadków dochodzi do samoistnego wyleczenia złamanych żeber w ciągu 1-2 miesięcy. Gojenie mogą przyspieszyć ograniczanie aktywności fizycznej oraz okłady z lodu (stosowane w ciągu pierwszych dni zmniejszą obrzęk i ból). Podstawą leczenia jest ograniczanie bólu, dlatego przy złamanych żebrach przyjmuje się leki przeciwbólowe, podawane doustnie lub w zastrzykach. Aktualnie nie są zalecane opatrunki kompresyjne na klatkę piersiową w przypadku złamanych żeber, ponieważ mogą uniemożliwiać głębokie oddychanie. Więcej pożytku przynoszą za to ćwiczenia oddechowe. Zbyt płytkie oddychanie, będące reakcją obronną na ból, nie jest korzystne, ponieważ zwiększa ryzyko rozwoju zapalenia płuc.

Przy złamaniu żeber zaleca się dużo odpoczynku. Należy unikać ćwiczeń fizycznych, które mogą pogłębić uszkodzenia żeber i dolegliwości bólowe. Nie wolno też ściskać mocno klatki piersiowej. Należy unikać zbyt długiego stania oraz leżenia, a także podnoszenia ciężkich przedmiotów.

W przypadku złamania żebra lekarz przepisuje środki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe. Zaleca również dużo odpoczynku oraz odpowiednie ćwiczenia oddechowe.

Czy ze złamanymi żebrami można chodzić?

Ze złamanymi żebrami można chodzić, o ile mamy pewność, że nie doszło do przemieszczenia kości - wówczas mogłoby dojść do uszkodzenia narządów lub ważnych naczyń krwionośnych. Jeśli podejrzewamy złamanie żeber w wyniku urazu i nie kontaktowaliśmy się jeszcze z lekarzem, to lepiej do czasu wykonania badań powstrzymać się od chodzenia i innych aktywności. W przypadku bólu podczas chodzenia należy przyjmować środki przeciwbólowe.

