Kiedy może dojść do złamania żuchwy?



Do złamania żuchwy często dochodzi w wyniku wypadków komunikacyjnych lub wypadków przy pracy, ale najczęstszym powodem złamań są pobicia.

Jakie objawia się złamanie żuchwy?



Objawy złamanej szczęki to:

silny ból,

zniekształcenie żuchwy,

nasilenie bólu podczas poruszania żuchwą,

zniesienie ruchomości żuchwy,

obrzęk, który może spowodować:

utrudnienie oddychania,

niemożność przełykania śliny,

trudność mowy,

zablokowanie górnych dróg oddechowych.

Często złamaniu towarzyszą także krwawienie i wybite zęby.

Typy złamań żuchwy



Złamanie żuchwy może być pełne lub niepełne. W złamaniu pełnym dochodzi do całkowitego rozdzielania kości, a w niepełnym linia przełomu przebiega przez żuchwę.

Można podzielić także typy złamań szczęki na:

pojedyncze,

podwójne,

wieloodłamowe.

Jak udzielić pierwszej pomocy?



Poszkodowanego należy posadzić w pozycji pochylonej do przodu, co pozwoli na swobodne wypływanie krwi i śliny. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub występuje obfite krwawienie, należy położyć go na brzuchu, a czoło oprzeć na skrzyżowanych przedramionach lub w pozycji bocznej.

Jak wygląda leczenie złamanej żuchwy?



Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowej budowy i czynności złamanej żuchwy, zatem leczy się przez nastawienie kości tak, aby przywrócić układ zębów w poprzednim zwarciu. Trzy najważniejsze metody leczenia to: metoda zachowawczo-ortopedyczna, chirurgiczno-ortopedyczna i chirurgiczna. To, jaka metoda zostanie wybrana, zależy od wielu czynników, np. typu złamania, stanu złamania czy czasu jaki upłynął od złamania.

Czym różni się złamanie od zwichnięcia żuchwy?



Złamanie żuchwy to pęknięcie kości żuchwy. O zwichnięciu żuchwy mówimy, kiedy dochodzi do przemieszczenia żuchwy. Zwichnięcie może nastąpić w wyniku szerokiego otwarcia ust, np. przy ziewaniu, ataku padaczki czy na fotelu dentystycznym. Podczas zwichnięcia zostaje zaburzona struktura stawu skroniowo-żuchwowego. Poszkodowany odczuwa silny ból głowy, szyi i twarzy.

Zwichnięcie żuchwy jest łatwe do nastawienia, ale jeśli się tego nie zrobi w odpowiednim czasie, potrzebna będzie operacja. Po nastawieniu żuchwę należy przywiązać do głowy bandażem na 2 tygodnie.

