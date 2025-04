Spis treści:

W Polsce rośnie ponad 200 gatunków trujących grzybów. Niektóre z nich powodują tylko łagodne objawy zatrucia, inne już w niewielkiej ilości mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nerek i śmierci. Dlatego to, czym grozi zjedzenie trującego grzyba, zależy od jego gatunku, spożytej ilości oraz stanu zdrowia i wieku danej osoby. Łagodne objawy zatrucia grzybami to:

ból brzucha,

biegunka,

wymioty,

wzdęcia.

Mogą wystąpić też objawy ogólnoustrojowe: gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, ból głowy, a także ciężkie objawy wynikające z uszkodzenia narządów (wątroby, nerek), które rozwijają się czasami nawet kilka do kilkunastu dni.

Więcej: objawy zatrucia grzybami

Trujące grzyby mają różne kolory, kształty i bywają podobne do jadalnych okazów, dlatego zawsze warto upewnić się kilka razy, czy te, które trafiły do naszego koszyka, nie są szkodliwe. Trzeba pamiętać też o tym, że grzyby z „gąbką” pod kapeluszem mogą zawierać silnie trujące związki (wbrew powszechnej opinii, że są to grzyby zawsze bezpieczne). Więcej: Grzyby niejadane z gąbką

Poniżej znajdują się wybrane żółte trujące grzyby.

Muchomor sromotnikowy: żółty grzyb trujący

Muchomor sromotnikowy to najbardziej trujący grzyb rosnący w polskich lasach. Jest pospolity i bardzo podobny do smacznej i jadalnej kani. Ma kolor zielonkawy z dodatkiem żółtego, białego lub brązu. Zjedzenie muchomora sromotnikowego w połowie przypadków kończy się śmiercią. Powodem jest uszkodzenie wątroby. Pierwsze objawy zatrucia mogą wystąpić po kilku godzinach od zjedzenia (wymioty, ból brzucha, biegunka). Następnie po pozornej poprawie dochodzi do uszkodzenia wątroby i ciężkich powikłań. W razie zjedzenia grzyba niezwłocznie trzeba wezwać pomoc medyczną.

fot. Muchomor sromotnikowy / Adobe Stock, bukhta79

Muchomor czerwony: żółte trujące grzyby

Muchomor czerwony (pospolity) jest trującym grzybem. Jego kapelusz jest zwykle czerwony, ale może też mieć żółtą barwę. Ze względu na charakterystyczny nakrapiany kapelusz, rzadko bywa przyczyną zatruć. Jeśli już jednak komuś zdarzy się go spożyć, to może spodziewać się w ciągu kilkudziesięciu minut objawów zatrucia: wymiotów, biegunki, silnego bólu brzucha, gorączki, a także halucynacji, ponieważ grzyb zawiera związki toksyczne i halucynogenne.

fot. Muchomor czerwony / Adobe Stock, Timo Wiemers/Wirestock Creators

Borowik szatański: żółty grzyb trujący

Borowik szatański (szatan, diablik) to grzyb silnie trujący, który przypomina jadalne i smaczne prawdziwki. Gatunek ten zawiera toksyny i drażniące układ pokarmowy żywice. Po zjedzeniu borowika szatańskiego pojawiają się objawy zatrucia: wymioty, ból brzucha, biegunka. Borowik szatański jest gatunkiem chronionym. Występuje głównie w lasach liściastych pod dębami i bukami, szczególnie na glebach wapiennych. Ma nieprzyjemny smak, dlatego niektórzy zaliczają go do grzybów niejadalnych.

fot. Borowik szatański / Adobe Stock, adam88xx

Żółty grzyb trujący: strzępiak ceglasty

Strzępiak ceglasty to śmiertelnie trujący grzyb, za co odpowiada zawarta w nim duża ilość muskaryny. Gatunek ten występuje często w polskich lasach i parkach. Do zatruć dochodzi najczęściej po zjedzeniu białych owocników, ponieważ przypominają one pieczarki. Bywa też mylony z jadalną gęśnicą wiosenną.

fot. Strzępiak ceglasty/ Adobe Stock, gorosuke

Zasłonak rudy: żółty trujący grzyb

Zasłonak rudy jest silnie trującym grzybem, za co odpowiada przede wszystkim kortynaryna — śmiertelnie niebezpieczna toksyna. Grzyb przypomina gąskę, dlatego trzeba na niego uważać. W Polsce zasłonak rudy występuje rzadko i jest gatunkiem zagrożonym. Jeśli już się pojawia, to na ogół w lasach liściastych i mieszanych, pod dębami, bukami i brzozami. Trujących związków nie niszczy nawet gotowanie, dlatego zjedzenie tego grzyba w każdej postaci zagraża życiu. Spożycie może powodować niewydolność nerek.

fot. Zasłonak rudy / Adobe Stock, empire331

Borowik purpurowy: żółty toksyczny grzyb

Borowik purpurowy jest grzybem trującym. Jego kapelusz ma biały, żółty lub żółtobrązowy kolor. Borowika purpurowego można spotkać w lasach liściastych, głównie pod bukami i dębami.

fot. Borowik purpurowy / Adobe Stock, bobleccinum

Maślanka wiązkowa: żółty grzyb trujący

Maślanka wiązkowa to bardzo pospolity grzyb trujący. Ma żółtą lub pomarańczowo-brązową barwę. Rośnie na pniach, głównie drzew liściastych, ale czasem też iglastych. Zjedzenie maślanki wiązkowej wywołuje objawy zapalenia przewodu pokarmowego. W ciągu kilku godzin od zjedzenia pojawiają się wymioty, ból brzucha, biegunka. Mogą się utrzymywać nawet 2 dni. Grzyb ma nieprzyjemnych smak i zapach, dlatego rzadko jest przyczyną zatruć. Może być mylony z innymi gatunkami jadalnymi, np. opieńką miodową lub maślanką łagodną.

fot. Maślanka wiązkowa / Adobe Stock, Danijel Hunjek

Lisówka pomarańczowa: żółty grzyb niejadalny i trujący

Lisówka pomarańczowa nazywana jest fałszywą kurką, ponieważ jest do niej łudząco podobna. Jest to grzyb przede wszystkim niejadalny, ale zjedzony w większych ilościach również trujący. Objawy, które mogą się pojawić po spożyciu, to ból brzucha, nudności i biegunka. Lisówka pomarańczowa nie jest pospolita w całej Polsce, jednak są miejsca, gdzie jest jej więcej.

fot. Lisówka pomarańczowa / Adobe Stock, Henri Koskinen

Gąska siarkowa: niejadalny i trujący żółty grzyb

Gąska siarkowa to pospolity grzyb z rodziny gąskowatych o żółtym zabarwieniu. Jest trująca, a bardzo podobna do smacznych jadalnych gąsek. Można ją rozpoznać po nieprzyjemnym zapachu karbidu. Rośnie w różnych typach lasów, preferuje stanowiska jasne, np. polany, trawniki albo okolice ścieżek.

fot. Gąska siarkowa / Adobe Stock, Gerhard

Nazwą „grzyby niejadalne” określa się grzyby, które nie nadają się do spożycia ze względu na swój nieprzyjemny, często gorzki smak. Żółte grzyby niejadalne to m.in. aksamitkówka złota i gąska pomarańczowa. Poniżej znajdziesz wybrane żółte grzyby, które nie nadają się do jedzenia.

Blaszkowiec: niejadalny żółty grzyb

Blaszkowiec to rodzaj huby. Jest to grzyb niejadalny, chociaż bywa w medycynie tradycyjnej stosowany na różne przypadłości, np. przeziębienie. Jest on też chętnie badany pod kątem wykorzystania w medycynie konwencjonalnej.

fot. Blaszkowiec / Adobe Stock, Barbora Batokova

Aksamitkówka złota: niejadalny żółty grzyb

Aksamitkówka złota to grzyb niejadalny z rodziny pieczarkowatych. Według niektórych źródeł jest też lekko trująca. W Polsce występuje rzadko. Rośnie w lasach mieszanych, liściastych, zaroślach, rowach, parkach.

fot. Aksamitkówka złota / Adobe Stock, Henri Koskinen

Borowik ponury: żółty niejadalny grzyb

Borowik ponury to grzyb niejadalny i trujący w postaci surowej. Rośnie w różnych rodzajach lasów, najczęściej po jodłami, lipami, bukami. Podobny do borowika szlachetnego. Zawiera kilka toksyn, które podrażniają układ pokarmowy i wywołują objawy zatrucia w ciągu 3 godzin od spożycia. Niektórzy są zdania, że gotowanie grzyba przez około 25 minut eliminuje truciznę, czyniąc grzyb jadalnym.

fot. Borowik ponury / Adobe Stock, Oleh Marchak

Gąska pomarańczowa: niejadalny żółty grzyb

Gąska pomarańczowa jest grzybem niejadalnym z powodu nieprzyjemnego gorzkiego smaku. Rośnie w lasach mieszanych, iglastych, szczególnie pod świerkami. Jest to grzyb objęty ochroną.

fot. Gąska pomarańczowa / Adobe Stock, Igor Kramar

Idąc do lasu, warto pamiętać, że niektóre grzyby trujące i niejadalne są pod ochroną. Nie wolno ich zrywać i niszczyć, ponieważ grozi za to kara grzywny.

