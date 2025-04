Od zwichnięcia do rehabilitacji

Zarówno podczas wakacji, jak i ferii zimowych nietrudno o urazy narządu ruchu. Zwichnięcie jest jednym z nich – bardzo łatwo przecież o niewłaściwy krok na nierównym podłożu, który skutkować będzie poważnymi następstwami. Jedna sekunda nieuwagi wystarczy bowiem, by spędzić kolejne tygodnie w stabilizatorze i na rehabilitacji.

Jak opatrzyć ranę, uraz lub złamanie?

Nadmierne napięcie struktur w stawie

Zwichnięcie polega na reakcji stawu na działające na niego niefizjologiczne siły. Gdy przewrócisz się lub krzywo ustawisz stopę, plastyczne tkanki zareagują oddzieleniem się powierzchni stawowych kości od siebie i uszkodzeniem struktur pomocniczych (takich jak więzadła czy łękotki).

Do zwichnięcia najczęściej dochodzi w obrębie stawów kostki, kolana, ramienia oraz palców rąk i stóp.

Zwichnięcie stawu boli!

Do zwichnięcia stawów predysponuje uprawianie sportu i gry zespołowe, szczególnie u osób niewytrenowanych, u których gorset mięśniowy nie stabilizuje stawu. Zwichnięcie powoduje silny ból, opuchliznę oraz krwiaki, a staw może przyjmować nienaturalną pozycję.

Jak pomóc poszkodowanemu przy zwichnięciu?

Jak tylko wysnujesz podejrzenie lub rozpoznasz zwichnięcie stawu, najważniejsze jest rozluźnienie stawu i spoczynek.

Przyłóż kompres z lodu, ale nie kładź lodu bezpośrednio na skórę, co spowodować może odmrożenie – lepiej owiń uprzednio lód w ręcznik.

Przerwij czynność, która wywołała uraz oraz ustabilizuj kończynę. Możesz zastosować leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych, by zmniejszyć ból.

Jeśli uraz jest bardzo duży, nie podawaj poszkodowanemu leków, pokarmów ani nic do picia, ponieważ pacjent może wymagać operacji.

Co robić, gdy naderwiemy lub zerwiemy mięsień?

Pomoc lekarska jest niezbędna

Następnie uspokojonego pacjenta zawieź na ostry dyżur ortopedyczny bądź wezwij karetkę. Lekarz będzie musiał odtworzyć warunki anatomiczne w stawie poprzez jego nastawienie. W przypadku stawów dużych stosuje się znieczulenie, gdyż jest to zabieg bolesny.

Czasem stosuje się również zabiegi operacyjne, szczególnie gdy nie jest możliwe nastawienie stawu bądź zwichnięcie występuje często.

Zwichnięcie jest jednym z typów urazów sportowych.

Koniecznie powiedz lekarzowi, jeśli masz jakiekolwiek podejrzenie, że wystąpił głębszy uraz lub wystąpiły niepokojące Cię objawy.

Co zrobić, by się uniknąć tego typu urazu?

Przede wszystkim pamiętaj, że najlepszą stabilizacją (również na co dzień) jest odpowiedni stabilizator mięśniowy. Oznacza to, że im więcej trenujesz, a Twoje mięśnie rozwijają się coraz bardziej, tym sprawniej będą one ratowały staw przed zwichnięciem. Nie rezygnuj więc z codziennego treningu!

Jeśli Twoje stawy są delikatne i już dobrze wiesz co oznacza ból przy zwichnięciu, możesz stosować stabilizatory ortopedyczne lub bandaże, które nauczą Twoje ciało chronić wrażliwy staw. Pamiętaj również o rehabilitacji.

