Wstajemy rano i bierzemy prysznic. Woda nas odświeża, budzi do życia, przygotowuje na nadchodzący dzień, pełen planów, wyzwań, ale też przyjemności i radości. Czystość jest podstawą naszego dobrego samopoczucia i atrakcyjnego wyglądu. Poczucie świeżości i komfortu ma wpływ na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia w pracy i w domu. Aby z radością przyjmować każdy nowy dzień musimy dobrze czuć się sami ze sobą, w każdym aspekcie i w każdej sytuacji. Codzienna higiena jest dla nas oczywista, ale czy na pewno wiemy o niej wszystko? Czy w każdej chwili jesteśmy gotowi na podjęcie codziennych wyzwań? A co nawet ważniejsze: czy jesteśmy otwarci na przyjemności i radości jakie przynosi nam każdy nowy dzień?



Jednym z nowoczesnych, wygodnych produktów, które mamy do dyspozycji jest nawilżany papier toaletowy Velvet. Sprawia on, że zawsze możemy czuć się czysto i świeżo, co jest tym bardziej ważne, gdy nie mamy w domu bidetu. Warto go używać, bo zapewnia nam komfort niezależnie od pory dnia. Dzięki temu produktowi wszyscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają większe poczucie świeżości, atrakcyjności i pewności siebie, a w konsekwencji więcej energii do sprostania wyzwaniom codzienności i bycia otwartym na przyjemności i radości: popołudniową randkę, czułą bliskość, radość na zajęciach tańca czy jogi.

Także nasze pociechy, dzięki poczuciu czystości i świeżości, które zapewnia im nawilżany papier toaletowy Velvet Junior, mają jeszcze większą chęć do ćwiczeń, gier i zabaw na sali gimnastycznej, balecie, piłce nożnej czy podczas spotkania z rówieśnikami w parku.



Nowy nawilżany papier toaletowy Velvet jest dostępny w dwóch wariantach - Rumianek i Aloes oraz Junior.

www.swiatvelvet.pl

Odkryj pełną czystość - Używaj nowego nawilżanego papieru toaletowego Velvet wraz ze standardowym papierem toaletowym, by poczuć komfort niezwykłej czystości i świeżości po każdym skorzystaniu z toalety.