Wizyta u ginekologa trwa zwykle nie dłużej niż 15 minut, a samo badanie – mniej niż 5. Ten kwadrans wiele pacjentek napawa jednak grozą i wiąże się z trudnym do opanowania wstydem. Wokół badań ginekologicznych narosło przez to wiele mitów, które postaramy się rozwiać.

Reklama

Wizyta u ginekologa bez tajemnic

Niewielu jest specjalistów, z którymi spotkanie wiązałoby się u kobiet z tak wieloma obawami, jak ginekolog. Nie ma w tym nic dziwnego – w jego gabinecie nie dość, że trzeba się rozebrać, to jeszcze rozmowa dotyczy najbardziej intymnych sfer życia.

Do ginekologa warto jednak chodzić regularnie, ponieważ badanie ginekologiczne oraz cytologia pozwalają w porę wykryć groźne choroby, w tym raka sromu, jajników czy macicy. Szacuje się, że ponad połowa kobiet, u których wykryto ten ostatni rodzaj nowotworu, nigdy nie miała wykonywanej cytologii. Co więcej, badanie to wciąż wykonuje się w Polsce zbyt rzadko, co przekłada się na późne wykrywanie chorób i większą umieralność z nimi związaną.

Dlaczego kobiety rzadko wykonują cytologię? Prawdopodobnie dzieje się tak z trzech powodów: pierwszym jest zbyt mała ilość specjalistów w mniejszych miejscowościach (mieszkanki wsi mają utrudniony dostęp do ginekologa), drugim – błędne poczucie, że badanie jest bolesne i niepotrzebne, a trzecim – zwyczajny wstyd przed jego wykonaniem.

I właśnie przy tym wstydzie chciałybyśmy się zatrzymać. Może się on wiązać zarówno z koniecznością rozebrania się przed lekarzem, jak i prowadzenia z nim rozmowy na osobiste tematy. Trzeba jednak pamiętać, że ginekolog to specjalista, który ma nam pomóc – takich pacjentek jak my ma dziesiątki dziennie i na pewno nic go u nas nie zdziwi.

Ten wstyd powinien zostać częściowo przełamany przez samego lekarza. Powinien być on wyrozumiały i nie krępować pacjentki swoimi słowami. Wystarczy już, że musi oglądać jej miejsca intymne. Pacjentki natomiast powinny sobie zdawać sprawę, że wizyta u ginekologa jest czysto medyczna i lekarz nie podchodzi do swojej pacjentki prywatnie, jak do kobiety, tylko jak do przypadku medycznego – tłumaczy dr Tomasz Basta, ginekolog z krakowskiej Intima Clinic.

Zadałyśmy doktorowi Tomaszowi Baście 10 najbardziej krępujących pytań, które przyszły nam do głowy, a które być może ułatwią kobietom kolejną wizytę u ginekologa. Przeczytacie je wraz z odpowiedziami w naszej galerii.

Zobacz też:

„Jest pani za gruba” - usłyszała. Lekarz odmówił zbadania pacjentki

Jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa?

Reklama