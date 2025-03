Ile wiemy o seksualności? Wyniki dają do myślenia

Seksualność i zdrowie intymne to niezwykle ważna kwestia w życiu każdej osoby – bez względu na wiek i płeć. Niewystarczająca lub nieprawidłowa wiedza w tym obszarze może prowadzić nie tylko do nieplanowanej ciąży, ale również do rozwoju groźnych chorób. Niestety, mimo że w polskich szkołach prowadzone są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, stan świadomości odnośnie do seksu i cielesności pozostawia wiele do życzenia.

Reklama

Wyniki raportu na temat wiedzy Polaków o seksualności i zdrowiu intymnym powstał z inicjatywy DOZ.pl oraz fundacji SEXEDPL. Czego dowiadujemy się z raportu?

Polacy, bez względu na grupę wiekową, mają niski poziom wiedzy na tematy związane z seksualnością – nawet co piąty badany nie uzyskał w przeprowadzonym teście odpowiednika szkolnej czwórki.

na tematy związane z seksualnością – nawet co piąty badany nie uzyskał w przeprowadzonym teście odpowiednika szkolnej czwórki. Istnieje ogromna dysproporcja między faktycznym stanem świadomości a wyobrażeniem – ponad 82% badanych uważała, że ich wiedza jest co najmniej dobra.

– ponad 82% badanych uważała, że ich wiedza jest co najmniej dobra. Tylko 17% badanych korzysta z wiedzy specjalistów o seksie . Większość osób informacji szuka głównie w Internecie, bez pogłębionej weryfikacji źródeł.

. Większość osób informacji szuka głównie w Internecie, bez pogłębionej weryfikacji źródeł. Lekcje wychowania do życia w rodzinie zdają się nie przekładać na wyższą świadomość. Dlatego tak ważne byłoby wprowadzenie zajęć z edukacji seksualnej – to zdanie podziela 86% respondentów.

Więcej na temat wyników badań, informacje o poziomie wyedukowania w poszczególnych grupach wiekowych, oraz czego wyszukują Polacy i co sądzą o zajęciach WDŻ w szkole – znajdziesz w opracowaniu wyników raportu.

Możesz także zrobić karkówkę z WDŻ online i sprawdzić, jaką dostaniesz ocenę.

Stan wiedzy społeczeństwa i test, który wykonali ankietowani wskazują, że jednym z tematów, na które mamy za mało wiedzy, jest stosowanie tamponów. Mimo ich powszechności, z użyciem tych środków wiąże się wiele pytań. Wyjaśniamy niektóre wątpliwości.

Poznaj najczęstsze fakty i mity na temat tamponów

FAKT: Dziewica może używać tamponów

Błona dziewicza jest elastyczna i ma niewielki otwór, przez który wypływa wydzielina w czasie menstruacji. Tampon bez problemu się w nim zmieści, bez ryzyka uszkodzenia. Nie pojawia się zatem zagrożenie „utraty dziewictwa”, a po ten środek higieniczny mogą sięgać również nastolatki.

FAKT: tampony można stosować w nocy

Wbrew stereotypom, nie niesie to za sobą poważnych zagrożeń. Warto jednak zadbać o prawidłową higienę zakładania tamponu oraz o to, aby trafił do pochwy tuż przed snem i został wyjęty zaraz po przebudzeniu. Dlaczego? Ponieważ zaleca się, aby ten środek higieniczny wymieniać regularnie co 4-8 godzin. Pozwala to zminimalizować ryzyko wystąpienia (wyjątkowo rzadkiego) zespołu wstrząsu toksycznego.

FAKT: tamponów można używać na basenie

Miesiączka wcale nie jest powodem do tego, aby odmówić sobie relaksu w wodzie. Tampon to dobra forma zabezpieczenia przy menstruacji – zarówno przed zabrudzeniem stroju kąpielowego, jak i ewentualną infekcją. Pamiętaj, aby założyć go najlepiej tuż przed pływaniem i wyjąć po wyjściu z basenu.

MIT: Tampon może wpaść do macicy

Kanał szyjki macicy jest bardzo wąski i dobrze stabilizowany przez mięśnie pochwy, dlatego nie ma szans na to, aby tampon „przecisnął się” nim do wewnątrz. Dodatkowym zabezpieczeniem jest sznurek, który pozostaje widoczny, nawet po umieszczeniu tamponu głęboko w pochwie. Przy jego pomocy można z łatwością wyjąć środek higieniczny.

Zdarzają się rzadkie przypadki „utknięcia” tamponu czy urwania się sznureczka. Wtedy można sobie pomóc w jego usunięciu palcami, a jeśli to nie pomaga – warto się zgłosić do ginekologa, który pomoże rozwiązać problem.

MIT: używanie tamponów boli?

Prawidłowo umieszczony w pochwie tampon jest niewyczuwalny w trakcie noszenia. Jego wkładanie i wyciąganie również nie powinny wywoływać bólu. Aby zmniejszyć ryzyko jego pojawienia się:

na początek warto wybrać mniejszy rozmiar;

rozluźnić się w momencie aplikacji;

usunąć tampon w momencie, gdy jest całkowicie wypełniony (co zapewni lepszy poślizg).

Jak widać, korzystanie z tamponów jest prostsze niż może się wydawać. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na ich temat i używać ich świadomie oraz bez stresu.

Materiał promocyjny marki DOZ.pl