Dodatkowe pieniądze przysługują każdej osobie otrzymującej świadczenia pielęgnacyjne, tzn. takiej, która musiała zaniechać pracy zawodowej bądź nie mogła jej podjąć, by móc zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Co więcej, o przyznanie dodatkowego świadczenia można ubiegać się niezależnie od dochodów jakie otrzymujemy. Jest to bardzo istotna zmiana wprowadzona w styczniu 2010 roku. Dodatkowe pieniądze nie są traktowane jako świadczenie rodzinne, dzięki temu zmianie nie ulega podstawa opłacania przez daną gminę składek emerytalno-rentowych.

Wnioski o przyznanie pieniędzy należy składać do 31. października, ale w indywidualnych przypadkach będą także rozpatrywane późniejsze podania – wówczas wymagane jest złożenie wniosku w ciągu siedmiu dni od daty uzyskania decyzji dotyczącej przyznania świadczeń pielęgnacyjnych.

Z wnioskiem musimy udać się do tej samej instytucji, która przyznała nam świadczenia pielęgnacyjne. Niektóre ośrodki przygotowały własne formularze, jednak nie ma jednego, odgórnego wzoru. Akceptowane są także podania pisane odręcznie na kartce. Ubiegając się o dodatkowe pieniądze należy powołać się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku, a podstawą ich otrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne.

Gazeta Wyborcza, 25.10.2011

