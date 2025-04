Fot. Fotolia

Mit 1. Osoba po 60. roku życia nie może oddać krwi

Okazuje się, że owszem – może. Jeśli senior czuje się doskonale, jego ogólny stan zdrowia jest oceniany na dobry i potwierdzają to badania, może się okazać, że zostanie zakwalifikowany do oddania krwi. Wówczas zezwala się na pobieranie krwi w punktach krwiodawstwa do 65. roku życia krwiodawcy.

Krwi nie może jednak oddać osoba niepełnoletnia – stanowią tak przepisy prawne.

Mit 2. Przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjnych uniemożliwia oddanie krwi

Jeśli stosujesz doustną antykoncepcję hormonalną, możesz oddać krew. Absolutnie nie stanowi to przeszkody. Nie zgłaszaj się jednak do punktu krwiodawstwa w czasie trwającego "krwawienia z odstawienia" (analogicznie jak w czasie miesiączki), ani w ciągu trzech dni po krwawieniu.

Dawcy krwi nie dyskwalifikują także przyjmowane witaminy i suplementy diety. Poinformuj natomiast lekarza, jeśli przyjmujesz inne leki – może to wskazywać na chorobę, która już czasowo wyklucza z oddawania krwi.

Mit 3. Oddawanie krwi boli

Wiele osób obawia się, że oddawanie krwi sprawia ból. Obecnie do zabiegu stosuje się igły o specjalnie wyprofilowanym ostrzu, dzięki czemu moment wkłucia jest praktycznie nieodczuwalny. Jeśli boisz się widoku krwi wystarczy, że nie będziesz obserwować tego, jak przepływa przez aparaturę.

Oddawanie krwi pełnej trwa zaledwie kilka minut. Niektórzy wprawdzie odczuwają z tego tytułu pewien dyskomfort, ten jednak szybko mija.

Mit 4. Kto raz oddał krew, musi to robić do końca życia

To chyba jeden z popularniejszych mitów na temat oddawania krwi. Prawdopodobnie obawy dotyczące konieczności oddawania krwi przez całe życie zniechęcają wielu potencjalnych krwiodawców. A szkoda, bo to kompletny mit! Organizm po oddaniu krwi wcale nie będzie produkował jej więcej na stałe. Uzupełni jedynie rezerwy powstałe na skutek odpływu pewnej ilości krwi.

Jednorazowe oddanie krwi, tak samo jak regularne oddawanie nie ma wpływu na jej produkcję. To, czy zdecydujesz się oddać krew po raz kolejny zależy tylko od ciebie – na pewno nie zmusi cię do tego fakt, że znów "musisz" ją oddać.

Mit 5. Podczas oddawania krwi można zarazić się jakąś chorobą

Wyposażenie punktów poboru krwi jest na tyle sterylne, że zupełnie nie należy się tego obawiać! Krew jest pobierana za pomocą jednorazowego sprzętu, zresztą przekonasz się o tym będąc na fotelu. Sprzęt, z którym twoja krew będzie miała styczność, jest rozpakowywany bezpośrednio przed zabiegiem.

Przed przetoczeniem komukolwiek twojej krwi zostanie ona zbadana. Przy okazji oddawania krwi możesz dowiedzieć się, czy nie jesteś nosicielem groźnego wirusa – punkt krwiodawstwa poinformuje cię o koniecznej wizycie w celu jej zbadania.

Dlaczego warto oddawać krew?

Zapotrzebowanie na krew zawsze jest duże – zwłaszcza przed wakacjami, kiedy na drogach dochodzi do wielu wypadków. Twoja krew naprawdę może uratować komuś życie – do jednej operacji potrzeba nawet kilku litrów krwi. Oznacza to, że nawet 12 krwiodawców pracuje na to, by jedna operacja w ogóle mogła się odbyć.

Oddawanie krwi jest zabiegiem bezbolesnym, przez niektórych uważanym wręcz za... przyjemny. Wszystko za sprawą przeświadczenia o tym, że właśnie robi się coś naprawdę pożytecznego!

