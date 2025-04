Jakie leki są refundowane?

Aby móc wykupić leki refundowane, pacjent musi posiadać receptę. Recepta może być wystawiona przez lekarza lub felczera. W zależności od tego czy lek jest lekiem podstawowym, czy uzupełniającym, należy wnieść opłatę ryczałtową. Jaka jest opłata ryczałtowa dla leków podstawowych i recepturowych, a jaka dla leków uzupełniających? Kto może otrzymać leki za darmo?

Przeczytaj: Jakie są zasady refundacji leków?

Leki przez internet?

Wszystkie leki wydawane bez recepty można zamówić przez internet. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru apteki internetowej? W jaki sposób leki powinny być transportowane i czy możesz zwrócić uszkodzony towar?

Przeczytaj: W jaki sposób zamówić leki przez Internet?

Zasady korzystania z recept

Każda recepta ma określony „ termin przydatności”, czyli ustalony okres, w którym powinna zostać zrealizowana. Sprawdź, w jakim terminie powinno się wykupić antybiotyki lub leki sprowadzane z zagranicy. Czy aptekarz ma obowiązek poinformowania nas o możliwości zakupu tańszego odpowiednika? Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Przeczytaj: Masz receptę – i co dalej?

Recepta z błędami

Brak adresu, kodu pacjenta, nieprawidłowa dawka leku – to niezwykle częste błędy, które popełniają lekarze w czasie wypisywania farmaceutyków. Czy w takich sytuacjach pacjent musi wrócić do lekarza po nową receptę? Nie zawsze. Istnieją sytuacje, w których farmaceuta może zrealizować receptę lub wydać ci mniejszą dawkę leku.

Przeczytaj koniecznie: Czy można zrealizować receptę z błędami?

Narkotyki w medycynie

Niektóre produkty lecznicze dopuszczone do sprzedaży w Polsce zawierają narkotyki. Leki te mogą być stosowane, gdyż zostały dopuszczone do obrotu na terytorium naszego kraju. Niezwykle rzadko dopuszcza się do wprowadzenia do obrotu leku, który nie posiada takiego zezwolenia. W jakich sytuacjach takie produkty mogą znaleźć się na rynku?

Przeczytaj: Czy stosowanie narkotyków w medycynie jest legalne?