1. Atlas do kolorowania „Anatomia człowieka”, Wynn Kapit i Lawrence M. Elson, cena: 59,90 zł



Mimo że nie jestem studentką medycyny, zachwyciłam się tym atlasem. To ponad 160 stron wypełnionych dokładnymi rysunkami anatomicznymi wszystkich struktur ciała wraz z objaśnieniami ich działania. Autorzy atlasu proponują wygodny i pomysłowy system kolorowania, który ułatwia przyswajanie wiedzy i jej zapamiętywanie. Świetny pomysł na naukę poprzez zabawę!

2. Szczoteczka do oczyszczania twarzy i analizy skóry Foreo Luna Fofo, cena: 349 zł



Dzięki temu gadżetowi moje codzienne mycie twarzy jest dużo większą przyjemnością. Szczoteczka Foreo Luna Fofo nie tylko oczyszcza cerę dzięki antybakteryjnym silikonowym wypustkom i 8000 pulsacjom na minutę, ale zawiera też sensory wykonane z 24-karatowego złota, które analizują kondycję skóry. Wystarczy połączyć urządzenie z telefonem przez tryb Bluetooth. Aplikacja sprawdza stan cery i dobiera spersonalizowany program oczyszczania twarzy. Foreo Luna Fofo ma przy tym wymienialną baterię, która działa aż do 400 użyć.

3. Płyn do kąpieli Farmona Herbal Care „sosna himalajska”, cena: ok. 12 zł



Od dawien dawna szukałam dobrego płynu do kąpieli o zapachu sosny – takiego, który kojarzyłby mi się z dzieciństwem, bo właśnie taki zapach najczęściej gościł w naszej rodzinnej łazience. I znalazłam: kąpiel odświeżającą marki Farmona. Dla mnie jest to odprężający dodatek do kąpieli, który uspokaja i nastraja pozytywnie. Płyn świetnie się pieni i jest bardzo wydajny.

4. Żarówka Philips LED SceneSwitch, cena: ok. 45 zł



Ta niepozornie wyglądająca energooszczędna żarówka jest naprawdę niezwykła, ponieważ ma trzy różne ustawienia, które zmieniają się przy każdym jej włączeniu. Możemy więc dzięki niej mieć w pokoju trzy różne rodzaje światła o innej intensywności: jasne (2700K/800Lm), naturalne (2500K/320Lm) lub ciepłe (2200K/80Lm). Przy takiej żarówce możemy dobrać oświetlenie na bieżąco w zależności od potrzeb – inne do pracy, a inne do czytania czy stworzenia przytulnego nastroju w pomieszczeniu. U mnie w domu z Philips LED SceneSwitch zaczął niedawno korzystać mój mąż, który wkręcił ją nad swoim biurkiem, i… po kilku dniach stwierdził, że nie wyobraża już sobie korzystać ze zwykłej żarówki!

5. Wystawa „Body Worlds & the cycle of life”, cena: 30/70 zł



Ostatnią polecaną przeze mnie w tym miesiącu rzeczą jest nie przedmiot, a wystawa – nietypowa, niezwykła i budząca wciąż skrajne emocje. Stworzona przez twórcę metody plastynacji, dr. Gunthera von Hagensa, jest pierwszą publiczną ekspozycją dotyczącą anatomii człowieka w takim właśnie wydaniu. Na wystawie można oglądać prawdziwe modele anatomiczne części ciała lub całych ciał pochodzących od anonimowych dawców. Dzięki temu każdy widz może dokładnie obejrzeć, jak wygląda i funkcjonuje ludzki organizm w najróżniejszych przekrojach. Wystawie towarzyszy też film, na którym pokazano, jak dokładnie odbywa się cały proces plastynacji od momentu otrzymania ciała aż do jego utrwalenia i wystawienia, cóż, na widok publiczny. Wystawę czynną do końca lutego i znajdującą się w Warszawie zwiedza się około 1,5-2 godziny i jest to naprawdę nietypowe przeżycie.

