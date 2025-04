Zgodnie z ustawą z podatku zwolnione są usługi, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Świadczenie, które jest zwolnione z VAT musi więc mieć cel terapeutyczny. Jeżeli celem usługi zdrowotnej nie jest leczenie i ochrona zdrowia, a dostarczenie informacji o stanie zdrowia, usługa taka nie może być zwolniona z VAT.

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu lub posiadania broni ma na celu dostarczenie organowi do tego uprawnionemu informacji koniecznych do podjęcia decyzji, pociągającej za sobą konsekwencje prawne. Oznacza to, że usługa ta nie może być zwolniona z VAT, gdyż nie służy ochronie zdrowia. Z tego powodu badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o prawo jazdy i pozwolenie na broń objęte są 23-proc. podatkiem od towarów i usług.

Źródło: „Dziennik – Gazeta Prawna”, 11.05.2011 r./ak

Przeczytaj: Jakie usługi zdrowotne są zwolnione z VAT?

Reklama