Projekt nowej ustawy o badaniach klinicznych ma zmienić zasady finansowania badań. Szpital nie będzie mógł do nich dopłacać. Wprowadzone też zostaną jasne rozgraniczenia, za które świadczenia płaci NFZ, a za które firma farmaceutyczna.

Sponsor odgórnie będzie musiał określić budżet badania. Nie będzie miał też możliwości zmiany założeń w trakcie realizacji projektu. Jest to znaczne utrudnienie, gdyż często nie da się określić budżetu, nie wiedząc np.: ilu pacjentów zostanie zakwalifikowanych do badania.

Mimo iż ustawa powstawała po to, aby zwiększyć ilość przeprowadzanych badań klinicznych, może mieć działanie odwrotne. Nowe zasady uzyskiwania zgody na przeprowadzenie badania wydłużą czas przygotowania i rozpoczęcia badań. Z tego powodu firmy farmaceutyczne zamiast czekać na zgodę w Polsce, wykonają badanie w innym kraju

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, tytuł „Mniej badań klinicznych, ale szpitale na nich zarobią”, 02.06.2011 r./ak

