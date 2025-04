Badania krwi na NFZ. Jakie badania krwi (i nie tylko) może zlecić lekarz POZ?

Badania krwi to podstawowe badania diagnostyczne, które mogą pomóc we wczesnym wykryciu wielu chorób. Bezpłatne badania krwi na NFZ, na które może skierować nas lekarz POZ to m.in. morfologia, OB, oznaczenie cholesterolu, elektrolitów, hormonów tarczycowych czy próby wątrobowe. Sprawdź, jakie badania krwi i inne testy może zlecić lekarz rodzinny. Jest ich więcej od lipca 2022 roku.