Jak otrzymać becikowe?

Po urodzeniu dziecka rodzice zobligowani są do załatwienia szeregu tzw. urzędowych spraw związanych z narodzinami dziecka. Chodzi tu m.in. o:

rejestrację dziecka (nadanie numeru PESEL)

zameldowanie dziecka.

Warto także pamiętać, że z tytułu urodzenia dziecka państwo wypłaca jednorazowe świadczenie, tzw. becikowe. Przysługuje ono matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł/netto. Dochód ustala się tak jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie inne zapomogi rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Co dołączyć do wniosku o becikowe:

zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny;

dowód osobisty wnioskodawcy;

zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie każdego pełnoletniego członka rodziny.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie, w której się mieszka.

