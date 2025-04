Czym jest EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest jednym z owoców naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dzięki niej Polacy, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na terenie całej UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii.

Kto może uzyskać Kartę

Kartę mogą uzyskać osoby ubezpieczone oraz członkowie ich rodzin. By móc ją uzyskać trzeba najpierw złożyć odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda z osób, która jest uprawniona do posiadania EKUZ otrzyma ją indywidualnie.

Kiedy będziemy płacić za opiekę

Dzięki posiadaniu karty turysta będzie miał dostęp do służby zdrowia na obszarze UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Co istotne dostęp ten nie oznacza, że obowiązują nas takie same zasady, jak w Polsce.

EKUZ daje jedynie możliwość posiadaczowi karty korzystania z tych samych praw w dostępie do opieki medycznej, jakie ma obywatel danego kraju.

Jeżeli w danym kraju istnieje system współpłacenia za usługi medyczne, wtedy też posiadacze karty będą musieli również się do tego dostosować, a wydatki przez nich poniesione nie będą refundowane przez NFZ. Będąc w Austrii, czy Szwajcarii będziemy musieli zapłacić za te same usługi, za które płacą obywatele tych krajów.

Pobyt w austriackim szpitalu jest odpłatny. Za dzień hospitalizacji trzeba płacić 10 euro. Obywatel Polski, posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, zapłaci za pobyt w szpitalu tyle, co obywatel Austrii.

Za leczenie zapłacimy także, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z oferty prywatnych klinik. Karta dotyczy bowiem jedynie usług świadczonych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.