Blokady splotów nerwowych jako metoda znieczulenia

Często wykonywanie znieczulenia ogólnego, czyli usypiania, nie jest konieczne, aby móc przeprowadzić z sukcesem zabieg operacyjny. Wystarczy bowiem w umiejętny sposób zablokować sploty nerwowe. Wówczas będziemy mieć zniesione czucie bólu i odruchy, co umożliwi chirurgom lub ortopedom wykonanie interwencji.

Czym jest splot nerwowy?

Splotem nerwowym nazywa się zgrupowanie kilku nerwów. W naszym organizmie znajduje się kilka splotów: szyjny, ramienny lędźwiowy, krzyżowy i słoneczny. W anestezjologii najczęściej wykonuje się blokady splotu ramiennego, co nie oznacza, że nie „blokuje się” pozostałych splotów.

Wskazania do blokady splotu ramiennego:

zabiegi chirurgiczne w obrębi kończyny górnej (usuwanie tłuszczaka, kaszaków, guzków, wyrośli, znamion, blizn, rewizje ran, operacje palcozrostów)

zabiegi ortopedyczne na kończynie górnej (usuwanie metalowych zespoleń, rewizje ran, usuwanie wyrośli kostnych, repozycje złamań)

wyłanianie przetok tętniczo-żylnych u pacjentów dializowanych

Zalety blokady splotu ramiennego

Główną zaletą blokady jest jej długi czas trwania, a także możliwość wykonania zabiegu operacyjnego u pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca, choroby serca, układu oddechowego. Ponadto istnieje nikłe ryzyko pojawienia się zaburzeń oddychania i wymiotów podczas tego rodzaju znieczulenia. Dodatkowo znieczulenie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych. Nie ma też potrzeby ścisłego nadzoru poznieczuleniowego po zakończeniu zabiegu operacyjnego.

Wady blokady splotu ramiennego

ryzyko uszkodzenia nerwów, naczyń krwionośnych lub opłucnej (jednakże jest bardzo małe z powodu stosowania technik ultrasonograficznych ułatwiających zlokalizowanie nerwów i naczyń krwionośnych oraz specjalnych stymulatorów nerwów, które dają pewność co do miejsca podania środka znieczulającego)

procedura czasochłonna (identyfikacja miejsca za pomocą USG, częste sprawdzanie za pomocą stymulatora miejsca podania środka znieczulającego)

wykonanie wymaga wprawy anestezjologa (wysokie umiejętności manualne, obsługi stymulatora, aparatu USG, częste wykonywanie procedury przez anestezjologa by nabrać wprawy)



Jak wygląda wykonanie blokady splotu ramiennego?

Najprostszą drogą podania środka znieczulającego do splotu ramiennego jest wykonanie nakłucia od okolicy pachowej. Przed procedurą anestezjolog przygotowuje dla pacjenta wybrane leki znieczulenia miejscowego. Pacjent jest układany w pozycji na plecach, a rękę zakłada za głowę. Następnie lekarz obkłada miejsce wykonywania blokady specjalnymi jałowymi serwetami i dezynfekuje miejsce wkłucia. Znieczula także skórę, poprzez ostrzykiwanie jej (co odczuwane jest jako rozpieranie w skórze). Później montuje i ustawia zestaw do wykonywania blokady oraz stymulator. Pod kontrolą aparatu USG lokalizuje nerw i wprowadza igłę z cewnikiem, przez który podawany jest środek znieczulający (w zależności od wyniku stymulacji). Miejsce podania kontrolowane jest stymulacją elektryczną nerwu, co przez pacjenta odczuwane jest jako „prąd”, „zrywanie”, "skakanie ręki". Po podaniu wyliczonej dawki na miejsce wkłucia zakładany jest opatrunek. Po podaniu znieczulenia kończyna górna staje się "niewładna".

Blokada splotu ramiennego może być wykonana jako pojedyncza interwencja lub też zakładany jest cewnik do splotu. Dzięki takiemu cewnikowi możliwe będzie dokładanie leku nawet przez kilka dni po zabiegu operacyjnym, co zapewni skuteczne postępowanie przeciwbólowe, a także poprawi ukrwienie kończyny – i tym samym usprawni proces gojenia się rany pooperacyjnej.