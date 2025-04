Czy należy się ubezpieczyć?

Zalecane jest wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia medycznego. Polskie MSZ zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W celu uniknięcia problemów z korzystaniem z bezpłatnej opieki medycznej w stanach nagłych, oprócz dowodu należy zabrać w podróż paszport.

Wizyta u lekarza

Wizyta u lekarza to koszt rzędu 15-25 EUR.

Uwagi:

Zachowaj ostrożność podczas kąpieli. W wyniku dużych różnic temperatur pomiędzy powietrzem a wodą może dojść do szoku termicznego. Noś czapkę i okulary przeciwsłoneczne, a także pij dużo wody, aby zapobiec udarowi słonecznemu.

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

