Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia jedynie do podstawowych usług medycznych. Nie zapewnia ona pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Bułgarii opłat za świadczenia medyczne. Zalecane jest więc wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Osoba, która nagle zachoruje w Bułgarii może zgłosić się do placówki, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (NFUZ).

Wizyta u lekarza

Na wizycie u lekarza posiadającego umowę z kasą chorych należy przedstawić kartę EKUZ. Dobrze jest mieć przy sobie kopię karty, którą będzie można pozostawić lekarzowi.

Wizyta u lekarza specjalisty jest możliwa po uzyskaniu skierowania.

W niektórych przypadkach wymagane są opłaty:

• Za wizytę u lekarza lub u stomatologa należy zapłacić podatek konsumpcyjny, który wynosi 1% minimalnej pensji - ok. 1,80 BGN

• Za badania laboratoryjne również pobierany jest podatek w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia, jednak nie może on przekroczyć 2,00 BGN

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania, które jest ważne przez 30 dni. W przypadkach nagłych, skierowanie nie jest wymagane. Pacjent ponosi dodatkowe koszty hospitalizacji w wysokości ok. 3,60 BGN (2% minimalnej pensji) za dzień, maksymalnie przez 10 dni w roku.

Leki

Receptę na leki refundowane może wystawić każdy lekarz. Niektóre leki w pełni refunduje NFUZ, za inne trzeba zapłacić całą kwotę. Leki refundowane można zakupić tylko w aptekach, które mają podpisaną umowę z NFUZ.

Zwrot kosztów leczenia

O zwrot kosztów leczenia pacjent może się ubiegać po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Dzieci do 18. r. ż. i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów dopłat. W przypadku wizyt prywatnych Pacjent opłaca całość leczenia i nie może uzyskać zwrotu kosztów.

Uwagi:

Akcje ratownicze prowadzone w górach są odpłatne. Osoby wybierające się w góry powinny wykupić dodatkową polisę.

Numery alarmowe:

Policja -166

Pogotowie ratunkowe - 150

Straż pożarna - 160

Numer ratunkowy - 112

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak