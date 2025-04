Czy należy się ubezpieczyć?

Pomimo iż Chorwacja nie jest krajem Unii Europejskiej, wyjeżdżający do tego kraju Polacy są objęci bezpłatną podstawową opieką medyczną.

Planując wyjazd warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie powinno umożliwić bezpłatne korzystanie z zaawansowanego leczenia oraz transport do Polski.

Wizyta u lekarza

W nagłych przypadkach turyści z Polski objęci są bezpłatną podstawową opieką medyczną. Prywatna wizyta u lekarza natomiast to koszt rzędu 20-30 EUR.

Pobyt w szpitalu

Koszt pobytu w szpitalu wynosi około 50 EUR, nie wliczając kosztów ewentualnych zabiegów i leków.

Numery alarmowe:

Policja -192

Pogotowie ratunkowe - 194

Straż pożarna - 193

Pomoc drogowa - 1987

