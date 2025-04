Wiadomość o ciąży sprawia, że z jednej strony cieszymy się, że na świat przyjdzie nasze maleństwo, ale z drugiej obawiamy się, jak ten wyjątkowy stan wpłynie na nasz dotychczasowy tryb życia – przede wszystkim pracę. Ciąża nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności zawodowej – pod warunkiem, że wprowadzimy do naszego codziennego rytmu pracy kilka zmian.

Zobacz także: Wzór wniosku o urlop macierzyński

Reklama

Z brzuszkiem za biurkiem



Jeśli pracujesz w biurze, sprawdź, czy stanowisko pracy jest dostosowane do twoich potrzeb jako przyszłej mamy. W tym czasie nogi i kostki często puchną, więc zadbaj o to, by stopy miały podparcie, gdy siedzisz za biurkiem. "Warto także ustawić monitor tak, by wygodnie pracować bez konieczności skręcania tułowia, a potrzebne pomoce biurowe ułożyć blisko siebie, by móc swobodnie po nie sięgnąć, nie przyciskając brzucha do krawędzi biurka" – radzi ginekolog dr n. med. Rafał Kocyłowski z poznańskiego Centrum Badań Prenatalnych PreMediCare w Szpitalu Med Polonia.

Praca przed komputerem jest męcząca przede wszystkim dla naszych oczu, ale może być też szkodliwa dla zdrowia. Dlatego postaraj się raz na jakiś czas oderwać wzrok od ekranu.

Pamiętaj też, że kobieta w ciąży ma prawo do ograniczenia czasu pracy przed monitorem do czterech godzin dziennie.

Szczególnie w trakcie ciąży ważne jest też, by co jakiś czas wstać od biurka i trochę się poruszać. Wykorzystaj każdą nadarzającą się okazję – zamiast dzwonić do biura obok przejdź się tam, a po drodze podrzuć koleżance potrzebne dokumenty.

Pamiętaj też o tym, żeby często wietrzyć pomieszczenie, w którym pracujesz.

Przyszłe mamy muszą zwracać szczególną uwagę na zdrowe odżywianie – dotyczy to także przekąsek w pracy. Postaraj się więc jeść zdrowo i regularnie, a zamiast codziennej kawy przy sprawdzaniu służbowych maili wybierz zieloną herbatę lub ziołowy napar.

Zobacz też: Przed porodem - urlop macierzyński czy zwolnienie lekarskie?

Reklama

„Szefie, jestem w ciąży”



Polskie prawo przewiduje szereg uprawnień, które wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego przebiegu ciąży (dotyczy to jednak tylko kobiet zatrudnionych na umowę o pracę). Dlatego jeśli spodziewasz się dziecka, poinformuj o tym pracodawcę, bo dopiero od tego momentu będzie on zobowiązany do przestrzegania chroniących cię przepisów. Lepiej też będzie, gdy dowie się o tym od ciebie, a nie z plotek krążących w biurze. Jeśli brzuszek nie jest jeszcze widoczny, możesz poprosić swojego lekarza o pisemne potwierdzenie tego, że jesteś w ciąży.

"Jednym z wyjątkowo ważnych uprawnień przysługujących przyszłym mamom jest prawo do zwolnienia od pracy w celu wykonania badań prenatalnych, na przykład USG czy testu z krwi" – mówi dr Rafał Kocyłowski. – "To bardzo istotne testy, które umożliwiają wykrycie ewentualnych wad wrodzonych i chorób genetycznych u maleństwa, a nawet ich leczenie jeszcze w brzuchu mamy lub tuż po porodzie". Czas takiego zwolnienia obejmuje zarówno samo przeprowadzenie badań lekarskich, jak i dojazd do miejsca ich wykonania. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zlecenie przez lekarza badań w związku z ciążą, które nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy – by to potwierdzić wystarczy pisemne zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że muszą one być wykonane w określonym terminie. Pamiętaj, że za ten czas przysługuje normalne wynagrodzenie.

Już po wykonaniu badań również warto poprosić lekarza o zaświadczenie o odbyciu badań – pracodawca może żądać od nas udokumentowania tego, czy faktycznie zostały przeprowadzone.

To tylko jeden z wielu przywilejów, który przysługuje kobietom w ciąży. Warto dokładnie wiedzieć, jakie jeszcze inne prawa przysługują ci w tym wyjątkowym czasie i z nich korzystać. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w kodeksie pracy.

Osiem godzin dziennie spędzanych za biurkiem może mieć wpływ na zdrowie i przebieg ciąży. Tym bardziej, że w tym czasie wiele z nas chce udowodnić, że jest w stanie podołać swoim dotychczasowym obowiązkom i pracuje jeszcze intensywniej niż przed zajściem w ciążę. Dlatego pamiętaj o tym, by dbać o siebie także w pracy. Tym bardziej, że przysługują ci w tym czasie specjalne prawa.

Zobacz też: Jak uzyskać becikowe?

Źródło: LTM Communications /mn