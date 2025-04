Pacjent przyjęty do szpitala musi mieć wykonane wszystkie niezbędne badania. Jeżeli wymaga od pacjenta, aby ten zgłosił się z kompletem badań diagnostycznych, jest to niezgodne z prawem. Szpital jest również odpowiedzialny za cały proces leczenia i musi zapewnić wszelkie niezbędne w tym procesie leki, opatrunki, kroplówki, pieluchomajtki i sprzęt. Receptę na pieluchomajtki lekarz może wypisać dopiero, gdy pacjent zostanie wypisany ze szpitala.

Szpital ponosi również koszt transportu pacjenta do innej placówki w celu wykonania badań. W przypadku, gdy szpital nie jest w stanie kontynuować leczenia z powodu awarii czy strajku, musi zapewnić pacjentom transport do innej placówki, w której będzie kontynuowane leczenie.

Pacjent ma prawo uzyskać w szpitalu opiekę pielęgnacyjną. Nie musi być ona jednak wykonywana jedynie przez personel szpitala. Również rodzina ma prawo (na życzenie pacjenta) zapewnić mu opiekę. W przypadku, gdy rodzina chciałaby, aby pacjentem dodatkowo opiekowała się pielęgniarka, musi ona za tę usługę zapłacić.

Każdy pacjent przebywający w szpitalu powinien być odpowiednio „oznakowany”. Dlatego też osoby przyjmowane do szpitala powinny otrzymać bransoletkę z kodem kreskowym. Pod nim kryją się podstawowe dane pacjenta: imię, nazwisko i data urodzenia. Tablice informacyjne przy łóżkach chorych nie powinny być opisane imieniem i nazwiskiem, aby osoby niepowołane nie miały możliwości jego identyfikacji.

Szpital ma także obowiązek przechowania zwłok pacjenta przez okres 72 godzin. Zakład opieki zdrowotnej nie ma prawa żądać za tę usługę zapłaty.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, 30.05.2011 r./ak

