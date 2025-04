Co jest potrzebne przy przyjęciu do szpitala? ABC

Z różnych przyczyn jesteśmy kierowani do szpitala – a to nieprawidłowy zapis EKG, planowy zabieg usunięcia przepukliny, korekta zatok. Niestety często też jesteśmy przyjmowani do tej lecznicy w trybie nagłym, np. z powodu rozpoczynającej się akcji porodowej, zawału serca, rozległych urazów powypadkowych, oparzeń, zaostrzeń choroby np. astmy, niewydolności nerek.

Nagle i planowo

Każdej tej sytuacji towarzyszą procedury przyjmowania pacjenta do szpitala, do których potrzebny jest komplet pewnych dokumentów. Jeżeli pacjent jest przywieziony przez zespół ratunkowy, wówczas to jej kierownik stara się o to, by razem z chorym dostarczyć jego dokumenty osobiste. Jednak niekiedy brak czasu nie pozwala na to, by szukać potrzebnych dokumentów, wówczas rodzina powinna dostarczyć je tak szybko, jak to możliwe do szpitala.

Gdy otrzymaliśmy skierowanie do szpitala od swojego lekarza na specjalistyczne, planowe leczenie, wówczas sami kompletujemy zestaw odpowiednich dokumentów. Zgłaszając się na izbę przyjęć wybranego szpitala, nie wolno zapomnieć o zabraniu:

skierowania do szpitala

dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport w przypadku obcokrajowców)

dokumentów, które zaświadczają o ubezpieczeniu (w przypadków osób ubezpieczonych – AKTUALNA książeczka ubezpieczeniowa/rodzinna; nieubezpieczone – dowód osobisty, jednak trzeba się liczyć z pokryciem kosztów leczenia; uczniowie i studenci – aktualna legitymacja szkolna/studencka; emeryci i renciści – legitymacja emeryta/rencisty, ostatni odcinek renty/emerytury; prowadzący własną działalność gospodarczą – dowód ostatniej wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne; rolnicy – legitymacja/zaświadczenie z KRUS-u; bezrobotni – zaświadczenie/legitymacja ubezpieczeniowa wydana przez Urząd Pracy; województwo śląskie – karta chipowa)

NIP pracodawcy lub swój, jeżeli prowadzona jest własna działalność gospodarcza

poprzednie wypisy ze szpitala

wcześniejsze wyniki badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, zdjęcia rentgenowskie, USG, badania endoskopowe; wyniki wcześniejszych badań laboratoryjnych krwi/moczu/kału i innych, które mamy)

Oprócz koniecznej dokumentacji trzeba też pomyśleć o przyborach, które będą nam potrzebne na czas pobytu w szpitalu. Niezbędny ekwipunek powinien zawierać:

leki przyjmowane na stałe np. insulina, leki nasercowe

obuwie zmienne – klapki lub pantofle

piżama, podkoszulki, dres, szlafrok, bielizna, skarpety

ręczniki

przybory toaletowe – mydło, gąbka, pasta i szczoteczka do zębów, krem/balsam do ciała, dezodorant, przybory do golenia, papier toaletowy

kubek, talerz, sztućce



Przypadek szczególny – kobieta w ciąży

Gdy zbliża się termin porodu, minie już ósmy miesiąc stanu błogosławionego, wtedy warto już spakować torbę „na wszelki wypadek”. Niektóre rzeczy, jak np. ubranka i pieluchy dla noworodka, zapewnia oddział neonatologiczny, co ma związek z eliminacją reakcji uczuleniowych i ryzykiem zakażeń. Kobieta w ciąży zgłaszając się na oddział powinna mieć przy sobie:

dowód tożsamości

karta ciąży

książeczka zdrowia

dokument zaświadczający o ubezpieczeniu (jak wyżej)

ostatnie wyniki badań – morfologia, badanie moczu, grupa krwi i czynnik Rh, przeciwciała odpornościowe, HBS Ag maksymalnie sprzed pół roku (ewentualnie zaświadczenie o szczepieniu na WZW B)

wyniki konsultacji specjalistycznych (np. diabetologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna)

Dla przyszłej mamy na te kilka dni spędzone w oddziale położniczym, przyda się również:

piżama/bielizna do karmienia piersią

luźne ubranie, wygodna BAWEŁNIANA bielizna, skarpety, kapcie

przybory toaletowe – mydło, gąbka, szczoteczka i pasta do zębów, płyn do higieny intymnej, podpaski o dużej chłonności, papier toaletowy, 3-4 ręczniki

kubek, talerz, sztućce

Jeżeli oddział neonatologiczny nie zapewnia ubranek dla noworodka, warto mieć już ze sobą opakowanie pieluch jednorazowych, wilgotnych chusteczek, kilka par śpioszków, kaftaników i skarpetek. Potrzebna jest także czapeczka dla malucha, najlepiej nie wiązana i kilka pieluch tetrowych. Warto również mieć rękawiczki dla dziecka. Dla zabezpieczenia dziecka przed utratą ciepła zapewnijmy mu kocyk lub rożek.

Pamiętajmy też, że idąc na planowy zabieg nie możemy tydzień przed nim przyjmować leków rozcieńczających krew, gdyż może to skutkować krwotokiem podczas operacji. Do takich leków należą: Aspirin, Polopiryna, Bestpirin, Pyralgina. Przerwanie stosowania leków przeciwkrzepliwych (Warfaryna, Acenokumarol, heparyny) w różnych chorobach, MUSI być skonsultowane z lekarzem.

Niekiedy też np. na oddziale laryngologicznym zaleca się zabranie ze sobą soli fizjologicznej w sprayu do późniejszego nawilżania po zabiegach na zatokach, czy zaopatrzenie się w rumianek, jeżeli mają być wykonywane zabiegi w obrębie jamy ustnej i gardła (tonsillectomia).

Wszelkie cenne rzeczy i pieniądze należy pozostawić w domu, gdyż nie będą nam one potrzebne w szpitalu. W przypadku gdy coś nam zginie ze szafki przyłóżkowej – placówka nie ponosi odpowiedzialności.

Katarzyna Ziaja