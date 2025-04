Co można zrobić dla ojczyzny? „Walczyć”, „Sprzątać po sobie, segregować śmieci”, „Możemy też kawałki siebie podarować w jakiejś sytuacji” – tak na to pytanie odpowiadają znani i lubiani w nowym spocie przygotowanym przez agencję K2 dla kampanii społecznej na rzecz świadomego dawstwa narządów – Dawca.pl. Bohaterowie krótkiego filmu z czasem mówią jednak, że można też oddać ojczyźnie, a więc drugiej osobie, coś więcej: serce, nerkę, trzustkę, rogówkę czy wątrobę. „Może być ze mnie kiedyś pożytek” – podsumowuje swoją wypowiedź przed kamerą modelka Karolina Gilon.

Prawie dwa tysiące osób wciąż czeka na przeszczep



W odważnym spocie o silnym przekazie wystąpiło ośmioro rozpoznawalnych Polaków: ksiądz i profesor Piotr Morciniec, prezenterka TV Omenaa Mensah, piłkarz i autor Arkadiusz Onyszko, sanitariuszka w powstaniu warszawskim Halina Jędrzejewska, raper i grafficiarz Marcin „Kosi” Kosiorek, działaczka społeczna Anna Grodzka, modelka Karolina Gilon i dziennikarz i youtuber Łukasz Jakóbiak. Każdy z nich ma nieco inne spojrzenie na to, czym jest patriotyzm, wspólnie dochodzą jednak do wniosku, że ojczyzna to przede wszystkim ludzie, a ludziom trzeba pomagać, podpisując oświadczenie woli i oddając narządy do przeszczepów. Co ciekawe, wypowiedzi składające się na spot są autentyczne i nie wyreżyserowane.

Jak czytamy na stronie dawca.pl, do końca października tego roku wykonano w Polsce 1199 przeszczepów, transplantując narządy od 446 dawców. Niestety, aż 1717 chorych wciąż czeka na przeszczep.

Liczba przeszczepów jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu do zapotrzebowania, a my wiemy, że tę sytuację można zmienić w dużym stopniu już choćby poprzez noszenie w portfelu oświadczenia woli. Dlatego zachęcamy do podpisywania oświadczeń woli jako deklaracji chęci oddania narządów po śmierci do transplantacji

– powiedział Paweł Klikowicz z Dawca.pl.

Spot jest dostępny od 7 listopada na stronie dawca.pl. Tam też można dowiedzieć się, jak i dlaczego warto podpisać oświadczenie woli.

Gdyby coś mi się stało i gdyby mój mózg już by nie funkcjonował, bierzcie wszystko, co tylko wam się może przydać

– deklaruje w spocie Omenaa Mensah.

Kiedy mogę oddać coś, co mi nie jest potrzebne, to powinienem to zrobić. Chrześcijaństwo jest religią miłości. Nie wystarczy o miłości mó wić, trzeba ją realizować. Warto sobie uświadomić, że „Ja już nie żyję, a jeszcze mogę pomóc. Ja już nie żyję, a jeszcze mogę kochać”

– o dawstwie narządów mówi ks. prof. Piotr Morciniec.

Spot wyreżyserowała Nastazja Gonera.

