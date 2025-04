Podstawy prawne

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownicy najemni i osoby pracujące na własny rachunek oraz studenci podejmujący pracę:

• podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego UE/EFTA

• są ubezpieczeni w kraju, w którym pracują lub wykonują działalność zawodową

Jak to wygląda w praktyce?

Osoba podejmująca działalność zawodową na terytorium Niemiec od dnia rozpoczęcia pracy będzie podlegała ustawodawstwu niemieckiemu w zakresie zabezpieczenia społecznego. Osoba taka powinna odprowadzać wszystkie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do systemu niemieckiego. Dzięki temu nabędzie uprawnienia do świadczeń, w tym rzeczowych świadczeń zdrowotnych przysługujących niemieckim ubezpieczonym.

Odprowadzaj składki tylko do jednego systemu!

W przypadku zmiany ustawodawstwa polskiego na niemieckie, należy pamiętać, aby nie dopuścić do sytuacji, w której składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne byłyby odprowadzane jednocześnie do dwóch systemów ubezpieczeniowych.

Powyższe odnosi się również do pracownika przygranicznego, który zamieszkuje na terytorium Polski a pracę wykonuje na terytorium Niemiec.

Osoba ubezpieczona w Niemczech, a zamieszkująca na terenie Polski w celu zapewnienia sobie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w Polsce powinna uzyskać od niemieckiej instytucji właściwej tj. od jednej z niemieckich kas chorych dokument przenośny S1. Dokument ten należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Po jego zarejestrowaniu wydane zostanie tzw. Poświadczenie, na podstawie, którego przysługuje pełny zakres świadczeń opieki zdrowotnej, jaki przewidziany jest w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Pobyt czasowy

W przypadku czasowego pobytu na terytorium Polski osoba ubezpieczona w Niemczech powinna się zaopatrzyć przed wyjazdem w niemieckiej kasie chorych w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Na podstawie niemieckiej EKUZ, osobie podlegającej niemieckiemu ustawodawstwu przysługiwać będzie w Polsce prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz planowany czas pobytu.

Ubezpieczenie członków rodziny

Osoba ubezpieczona w Niemczech a mająca członków rodziny zamieszkujących na terenie Polski powinna również wystąpić do niemieckiej kasy chorych o wydanie dla nich dokumentu przenośnego S1 uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnych na terenie Polski. Jednakże jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy członkowie rodziny nie posiadają w Polsce własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.