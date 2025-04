Kiedy możemy poprosić o tańszy zamiennik w aptece?

Możliwa jest także sytuacja kiedy na recepcie dotyczącej leku refundowanego zostanie zamieszczona przez lekarza adnotacja „nie zamieniać” mimo, że na rynku istnieje tańszy zamiennik. Wówczas obsługujący nas w aptece farmaceuta nie ma prawa poinformować chorego i sprzedać mu tańszego zamiennika. Gdy brak było na recepcie powyższej zastrzeżenia o zakazie zamiany, a był to lek refundowany i zostały przy tym spełnione warunki określone w ustawie o świadczeniach, to zamiennik będzie rozliczany na zasadzie refundacji.

Kolejną sytuacją, związaną z propozycją zakupu zamiennika zaproponowanego przez farmaceutę, jest chwilowy brak w aptece środka stricte wskazanego na recepcie. Wówczas również farmaceuta może przedstawić pacjentowi możliwość zamiany oryginalnego leku na zamiennik.

Jaki lek może być zamiennikiem?

Istotnym jest przepis art. 38 ust. 5 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym jeżeli w wykazach refundacyjnych zamieszczono lek o nazwie międzynarodowej lub własnej, apteka może wydać również inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, ale o tej samej nazwie międzynarodowej lub własnej, tej samej dawce, wielkości opakowania i drodze podania, pod warunkiem, że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazach.

