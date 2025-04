Co trzeba wiedzieć o lekach i receptach?

Normalna kolej rzeczy – dostajemy receptę od lekarza i udajemy się z nią do apteki, w celu wykupienia stosownych medykamentów. Czasem z różnych powodów zwlekamy ze zrealizowaniem recept. Po jakimś czasie przypominamy sobie – No tak! Zapomniałam jeszcze o lekach! I pędzimy do apteki z nadzieją wykupienia lekarstw. Na miejscu co się okazuje – że recepta już nie jest ważna...

Kto wystawia receptę i gdzie ją można zrealizować?

Receptę wytrawia lekarz lub felczer. Felczer to profesja, którą najprościej scharakteryzować używając określenia „prawie lekarz”. Ma on uprawnienia do pewnych zabiegów diagnostycznych i leczniczych, jednak niektóre musi wykonywać pod czujnym okiem lekarza.

Recepta ma swój termin ważności!!!

Termin jej realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia. Jeżeli chodzi o recepty wystawione na trzymiesięczne kuracje, wtedy 30-dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji. Trzeba pamiętać, że wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r w sprawie recept lekarskich, termin realizacji recepty na:

antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia

na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia



Jakie są zasady płatności za leki na receptę?

Recepta wystawiona przez lekarza lub felczera, daje możliwość wykupienia leków podstawowych, uzupełniających i recepturowych za odpłatnością ryczałtową i w wysokości 30% lub 50% ceny leku. Ryczałtowa obejmuje lekarstwa podstawowe i recepturowe. Co ważne – nie może ona przekraczać 0,5% minimalnego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego i 1,5% w przypadku leku recepturowego. Leki uzupełniające uzyskuje się za odpłatnością 30% lub 50% ceny medykamentu.

Kiedy droższy lek możemy zamienić na tańszy odpowiednik?

Istnieje masa leków, których nazwy handlowe są tak liczne, jak ilość firm farmaceutycznych. Jedna substancja może mieć kilka zamienników – nazw handlowych. Przykładowo Ramiprilum (nazwa międzynarodowa, którą umieszcza się pod nazwą handlową leku), stosowany w leczeniu nadciśnienia, jest dostępny jako Ampril, Axtil, Apo-Rami, Miltrip, Polpril, Rampipril, Tritace, Vivace, Piramil, Ramve, Ramistad, Ramicor. Różni je cena – jedne są droższe, drugie tańsze, oczywiście w zależności od producenta.

W myśl Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, apteka ma obowiązek poinformować nas o możliwości zakupu tańszego odpowiednika leku, który został przepisany przez lekarza. Zgodna musi być nazwa międzynarodowa, dawka, postać farmaceutyczna i wskazanie lecznicze. Jednak cena takiego preparatu nie może przekraczać ustalonego limitu ceny. Jeżeli lekarz umieścił na recepcie adnotację, aby nie zmieniać leku – wówczas trzeba wykupić specyfik ściśle zgodny z wypisanym.

Na podstawie informacji ze stron: www.mz.gov.pl i www.nfz.gov.pl

Katarzyna Ziaja