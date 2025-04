Kto zawiadamia o podejrzeniu wystąpienia choroby zawodowej?

Kodeks pracy zawiera definicję choroby zawodowej i wskazuje odpowiednie podmioty, które mają obowiązek zgłoszenia jej podejrzenia oraz podmioty ten fakt rejestrujące. Pracodawca ma obowiązek powiadomić o podejrzeniu wystąpienia objawów choroby zawodowej właściwego państwowego inspektora sanitarnego i odpowiedniego okręgowego inspektora pracy.

Zgłoszenia może dokonać również sam pracownik, niezależnie od tego czy pracuje w danej chwili na stanowisku, które mogło tę chorobę spowodować, czy też nie. W pierwszym przypadku powiadamia on lekarza zakładowego, w drugim udaje się do swojego lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych określony jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych. Dokument ten określa też etapy postępowania w procesie weryfikującym postawioną diagnozę. Osobą prowadzącą to specyficzne dochodzenie jest lekarz medycyny pracy zatrudniony w jednostkach orzeczniczych wymienionych w rozporządzaniu.

Wydane przez niego orzeczenie wraz z całą dokumentacją przesyłane jest do państwowego inspektora sanitarnego, który na ich podstawie stwierdza bądź nie chorobę zawodową. Jeśli nikt nie odwoła się od tej decyzji, staje się ona uprawomocniona i jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie we właściwym oddziale ZUS lub KRUS.

Co może być chorobą zawodową?

Aby zdiagnozować chorobę zawodową, potrzebne jest spełnienie kilku kryteriów: dana jednostka chorobowa musi znajdować sie na liście chorób zawodowych dołączonych do rozporządzenia oraz musi zostać udowodnione, że wywołały ją szkodliwe dla zdrowia czynniki związane z miejscem lub sposobem pracy, tworzące tzw. ,,narażenie zawodowe”.

Wystąpienie pewnych dolegliwości można z wysokim prawdopodobieństwem przypisać warunkom pracy zawodowej. Należą do nich: większość zatruć ostrych i przewlekłych, pylice płuc, uszkodzenia słuchu związane z długotrwałą ekspozycją na przekraczający normy hałas czy zespół wibracyjny przy pracy w obecności drgań mechanicznych.

Jednak niektóre choroby, szczególnie nowotwory, ujawniają się po długim okresie utajenia, liczonego od pierwszego spotkania z czynnikiem chorobotwórczym a wystąpieniem objawów klinicznych. Jeśli objawy te pojawiają się w okresie krótszym niż 5 lat od początku ekspozycji, wskazuje to raczej na inne przyczyny niż zawodowe.

