Z czym kojarzy mi się grudzień? Chyba nikogo nie zaskoczę: przede wszystkim ze świętami Bożego Narodzenia, ale też z początkiem zimy, mrozem i śniegiem. A jak zima, to i mało słońca, krótsze dni i mniej energii… Dlatego w tym miesiącu (ale nie tylko na ten miesiąc) polecam preparat z witaminą D, a do tego coś dla ciała, przeciwalergicznego i higienicznego. Zobaczcie same!

1. Peeling C-ACTIVE Exfoliating Gel marki Acid Boost, cena: 120 zł/100 ml



Jesień to dobry czas na zastosowanie peelingów, które nie tylko usuwają martwy naskórek, ale też rozjaśniają skórę, ponieważ o tej porze roku nie przebywamy zbyt długo na słońcu (a tym samym ryzyko przebarwień po ich użyciu jest zminimalizowane). Taki rodzaj pielęgnacji to samo zdrowie dla skóry, która wymaga regularnego oczyszczania – inaczej będzie szara, szorstka, ze skłonnością do powstawania zaskórników i innych niedoskonałości. Od kilku tygodni sięgam więc po C-ACTIVE Exfoliating Gel marki Acid Boost, który zawiera witaminę C i działa wygładzająco, zmniejszając jednocześnie widoczność porów. Jego największą zaletą i w zasadzie głównym powodem, dlaczego go wybrałam, jest jednak rozjaśnianie przebarwień – coś, co po lecie przyda się wielu z nas.

2. Krem ochronny Nuev® nikiel chrom kobalt 1 stopień ochrony, cena: 40 zł



Uczulenie skóry? Do najczęstszych przyczyn alergii kontaktowych i podrażnień należą kobalt, chrom i nikiel. Kosmetyk, który wybrałam do tego zestawienia, zawiera opatentowaną cząsteczkę Chitathione, która pomaga chronić skórę przed taką właśnie alergią, nie dopuszczając do niej szkodliwych jonów metali. Ponadto krem nawilża, zapewnia jędrność i gładkość, a do tego szybko się wchłania. Występuje w trzech rodzajach, a tym samym w trzech poziomach ochrony, do kupienia jest także balsam do ciała z tej samej linii.

Jak rozpoznać objawy alergii na nikiel?

3. Preparat D-Vitum Forte, cena: około 12 zł/60 kapsułek



Jesień i zima to czas, kiedy spędzamy więcej czasu w domu i biurze, nie wychodząc na dwór. Na co dzień brakuje nam słońca, a bez niego nie syntetyzujemy witaminy D, która wpływa na wiele organów i kluczowych w organizmie procesów. Dlatego od października do kwietnia warto ją suplementować. Ja polecam D-Vitum Forte – wystarczy jedna kapsułka połknięta po posiłku, by uzupełniać niedobory witaminy D.

4. Kuracja parafinowa dla stóp Nivelazione marki Farmona, cena: 11 zł



Ten zestaw to małe domowe spa dla stóp: w opakowaniu znajdziemy płyn do kąpieli, peeling, parafinową maskę i foliowe skarpetki. Po ich użyciu skóra stóp staje się gładka, nawilżona, zmiękczona, a po ewentualnym zrogowaciałym naskórku (któremu sprzyja noszenie jesienią grubych butów) nie ma śladu.

5. Chusteczki do higieny intymnej Extra Fresh Cleanic, cena: 7,99 zł/20 sztuk



Na koniec ważny drobiazg, który przyda się w każdej damskiej torebce – takie chusteczki zapewniają świeżość i czystość wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości skorzystania z prysznica. Zawierają kwas mlekowy, pomagają więc utrzymać fizjologiczne pH i odtworzyć naturalną florę bakteryjną sfery intymnej. Co ciekawe, chusteczki można bezpiecznie spłukiwać w toalecie. Można je kupić w 5 rodzajach w opakowaniach po 10 lub 20 sztuk.

