Czy należy się ubezpieczyć?

Przed wyjazdem do Czech należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Czechach.

EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego oraz ratownictwo górskie związane z wypadkiem na nartach. Prywatne ubezpieczenie pokryje również koszty dopłat, które obowiązują w Czechach.

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki medycznej w placówkach, które mają podpisaną umowę z kasami chorych. Podczas wizyty u lekarza lub przy przyjęciu do szpitala należy okazać personelowi medycznemu kartę EKUZ i dowód osobisty.

Wizyta u lekarza

Wizyta u lekarza jest odpłatna - 30 Kč za wizytę. Nocna i świąteczna pomoc lekarska oraz wizyta domowa lekarza dyżurującego jest dodatkowo płatna. Dopłata wynosi - 90 Kč.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych sytuacjach skierowanie nie jest wymagane. Opłata za dzień pobytu w szpitalu wynosi 30 Kč.

Leki

Każdy lekarz ma uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane.Za wydanie leku na receptę pacjent dopłaca 30 Kč. Leki bez recepty i nierefundowane nie są objęte koniecznością dopłat.

Zwrot kosztów leczenia

O zwrot kosztów leczenia pacjent może się ubiegać po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Również osoby, które korzystały z opieki medycznej w prywatnych placówkach, mogą starać się o zwrot. Należy mieć przy sobie oryginały rachunków i dowody zapłaty.

Numery alarmowe:

Policja -158

Pogotowie ratunkowe - 155

Numer ratunkowy - 112

