Dojrzałość młodego pacjenta

Od czego powinno zależeć to, czy zdanie szesnastolatka nabierze znaczenia prawnego? Według prof. Teresy Lipowicz – rzecznika praw obywatelskich, ustawodawca postępuje niekonsekwentnie, ustalając granicę wieku dla określenia zakresu uprawnień do decydowania o wykonaniu zabiegu medycznego. Skoro 13-latek może samodzielnie decydować w sprawie oddawania szpiku, który jest zabiegiem potencjalnie niebezpiecznym, powinien także mieć możliwość podejmowania decyzji w doniesieniu do zabiegów, które tak wysokiego zagrożenia nie stwarzają.

Ważna opinia dziecka?

Trybunał jednak nie podziela poglądu rzecznika praw obywatelskich. Zdaniem sędziów, należy uszanować stanowisko nieletnich oraz zapoznać się z ich opinią a zarazem nie wymaga się, aby ze zdaniem dzieci wiązać jakiekolwiek skutki prawne. Zarówno konstytucja, jak i konwencja nie zakazują wprowadzenia formalnej granicy wieku oraz pozostałych ograniczeń stosowanych przez konstytucję dotyczących m.in. przyznania czynnego prawa wyborczego z ukończeniem 18 lat oraz zakazania stałego zatrudniania dzieci do lat 16.

Czy jedna ustawa wyklucza drugą?

Pojawił się problem dotyczący niekonsekwencji w określaniu praw osób małoletnich, gdyż wychodzi na to, iż pacjenci mają odmienne prawa w sytuacjach odnoszących się do pobierania szpiku oraz umieszczania ich w szpitalu psychiatrycznym. Jednak Trybunał dostrzegł pewne racjonalne względy, które mogą uzasadnić odmienne unormowania i tłumaczy to w ten sposób, iż pobieranie szpiku od osób małoletnich nie należy do grupy sytuacji nagłych oraz występuje niezwykle rzadko w przeciwieństwie do chorób na tle psychicznym, na które chorujący pacjenci bardzo często trafiają do szpitali psychiatrycznych.

