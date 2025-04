Pod koniec 2021 roku niektóre media donosiły, że od nowego roku będzie możliwe przejście na L4 z powodu wypalenia zawodowego. Światowa Organizacja Zdrowia rozszerzyła od tego roku definicję wypalenia zawodowego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), mimo to ZUS może nie uznać zwolnień lekarskich z tego tytułu. Wypalenie zawodowe nie zostało uznane za chorobę, lecz syndrom związany z ryzykiem zawodowym. WHO uzupełniła też termin "wypalenia" o "wypalenie zawodowe".

Reklama

Czym jest wypalenie zawodowe według nowej definicji?

Według najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11, która weszła w życie od stycznia 2022 roku, wypalenie zawodowe to syndrom wynikający z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany. Charakteryzuje się trzema wymiarami:

uczuciem wyczerpania lub wyczerpania energii,

dystansem emocjonalnym do wykonywanej pracy lub poczuciem negatywizmu lub cynizmu związanym z wykonywaną pracą,

zmniejszoną skutecznością zawodową.

Syndrom zakwalifikowano jako „problem związany z zatrudnieniem lub bezrobociem” oraz „czynnik wpływający na stan zdrowia lub kontakt ze służbą zdrowia”. Wypalenie zawodowe znalazło się w innej grupie niż rozpoznane choroby lub schorzenia, z powodu których ludzie kontaktują się ze służbą zdrowia. WHO wcześniej informowała, że wypalenie jest zjawiskiem zawodowym i nie jest klasyfikowane jako stan medyczny: choroba.

Czy lekarz może wystawić L4 z powodu wypalenia zawodowego?

Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie w trzech przypadkach:

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby ,

, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą,

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Według ekspertów wystawienie L4 od nowego roku z powodu wypalenia zawodowego będzie ryzykowne. ZUS może nie uznać takiego zwolnienia i nie przyznać świadczenia.

Chociaż wypalenie bez wątpienia może przyczynić się do nieobecności w pracy i konieczności leczenia, to jednak nadal nie stanowi jasnej podstawy do określenia czasowej niezdolności do pracy. Według specjalistów przepisy powinny być doprecyzowane w tym zakresie. Szczególnie, że problem narasta, a jego skutki mogą być odczuwalne w różnych wymiarach.

Wypalenie zawodowe nie jest oddzielną jednostką chorobową, dlatego w świetle powyższych przepisów, nie powinien stanowić podstawy do zwolnienia lekarskiego.

Inaczej jest, jeśli stan pacjenta wymaga pobytu w szpitalu - wówczas takiej osobie przysługuje zwolnienie lekarskie i świadczenie z racji niezdolności do pracy.

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim,

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-11), icd.who.int.

Reklama

Czytaj także:

Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku. Na co uważać, żeby nie stracić „chorobowego”?

Kiedy można kogoś zmusić do leczenia?

Ile jest ważna e-recepta? Jak zrealizować receptę elektroniczną?

Skierowanie do szpitala - kto je wystawia i jak to dalej działa?