Czym jest suplement?

Definicję „suplementu diety” zawiera ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy, suplementem diety jest środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Jak wynika z treści powyższej definicji, suplementem diety jest produkt o określonym składzie i formie, jednakże z wyłączeniem produktów, które posiadają właściwości produktu leczniczego.

Reklama – tak, ale ograniczona

Reklama suplementów diety nie jest tak rygorystycznie usankcjonowana jak ma to miejsce w przypadku produktów leczniczych. Jednak art. 46 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zawiera pewne uregulowania w tym względzie. Zgodnie z jego treścią oznakowanie suplementu diety nie może:

1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:

a) co do jego charakterystyki, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada,

c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości,

2) przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości (wyjątkiem są tutaj dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego oraz przepisy ustawy odnośnie naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych).

Oświadczenia

Na suplemencie diety nie mogą pojawić się również oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne niezgodne z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Wszystkie powyższe uwagi odnoszą się także do reklamy oraz do prezentacji suplementów diety, w tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane.

Odpowiadając więc na postawione w tytule artykułu pytanie, reklama suplementów jest jak najbardziej możliwa, przy przestrzeganiu wskazanych powyżej regulacji prawnych.

