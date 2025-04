Zgodnie z prawem farmaceuta może wydać lek bez wymaganej recepty jedynie w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Produkt wydawany jest w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu. Nie dotyczy to jednak środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zobacz: Wzór recepty lekarskiej

Kto może wydać lek, gdy nie mamy recepty?

Farmaceutą uprawnionym do wydania leku pomimo braku recepty jest kierownik apteki.

Sporządza on receptę farmaceutyczną, na której zamieszcza nazwę wydanego leku, dawkę oraz przyczynę jego wydania. Recepta powinna zawierać niezbędne informacje: tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty. Tak sporządzona recepta podlega ewidencjonowaniu.

Przeczytaj: Czy farmaceuta może odmówić realizacji recepty?

Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100 % odpłatnością.

Urlop lub wyjazd

O możliwości wydania przez aptekarza leku na receptę farmaceutyczną powinni pamiętać pacjenci, którzy znajdują się poza miejscem swojego zamieszkania na przykład na urlopie, z wizytą u rodziny czy u znajomych. Może się bowiem zdarzyć, że zapomną oni o zabraniu ze sobą odpowiedniej dawki niezbędnych medykamentów lub recepty wystawionej przez lekarza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

Reklama