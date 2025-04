Czy nietrzeźwy pacjent musi zapłacić za leczenie?

Jeszcze do niedawna, mimo że byliśmy ubezpieczeni, musieliśmy zapłacić za nasze leczenie w sytuacji przyjęcia nas do szpitala w stanie nietrzeźwości, jeżeli to właśnie alkohol był jedyną przyczyną spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Czy nietrzeźwy pacjent w dalszym ciągu jest obciążany kosztami leczenia?