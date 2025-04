Fot. Fotolia

Karta Praw Pacjenta

Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta pacjenci mają prawo do uzyskania informacji w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym się znajduje.

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

Co więcej, pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Po uzyskaniu informacji, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

Czy niepełnoletni pacjent ma takie same prawa?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Istniejący tam zapis stanowi, że lekarz nie musi udzielać pacjentowi poniżej 16. roku życia informacji o jego stanie zdrowia w całości, a tylko w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Lekarz wysłuchuje przy tym jego zdania. Całości informacji lekarz udziela przedstawicielowi ustawowemu lub faktycznemu pacjenta.

Zgoda na leczenie - pacjent niepełnoletni

W przypadku pacjenta niepełnoletniego uzyskanie zgody na zabieg wygląda następująco:

Jeśli pacjent nie ukończył 16. roku życia w ogóle nie może takiej zgody wyrazić.

Jeśli jednak ukończył lat 16, ale nie ukończył 18. roku życia wymagana jest łączna zgoda niepełnoletniego pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego bądź faktycznego

Dopiero po ukończeniu 18. roku życia pacjent może samodzielnie decydować o swoim leczeniu.

