Dzieci i kobiety w ciąży

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Bezpłatne świadczenie zdrowotne zostanie udzielone takim osobom po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego:

• wiek – w przypadku dzieci i młodzieży;

• ciążę lub połóg – w przypadku kobiet.

Najbiedniejsi i osoby bezrobotne

Prawo do świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej i otrzymały decyzję wójta (burmistrz, prezydenta miasta). Decyzja taka jest ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku. W przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym termin liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mają:

• osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym (w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C

, nagminnego porażenia dziecięcego),

• osoby uzależnione od alkoholu (w zakresie leczenia odwykowego),

• osoby uzależnione od narkotyków,

• osoby z zaburzeniami psychicznymi (w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej),

• osoby pozbawione wolności,

• cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia,

• posiadacze Karty Polaka, w sytuacji potrzeby skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych (chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne).

Koszt udzielonych, osobom nieubezpieczonym, świadczeń finansowany jest z budżetu państwa.