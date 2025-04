Opieka ambulatoryjna i specjalistyczna

Osoby, które mają tytuł ubezpieczenia zdrowotnego w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Obejmują one bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej niezbędne z przyczyn medycznych w placówkach, które zawarły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjent może skorzystać z porady i badań udzielonych przez lekarza podstawowej opieki medycznej, a także z usług specjalisty na podstawie skierowania lekarza rodzinnego. Warto pamiętać, że w Polsce nie do każdego lekarza wymagane jest skierowanie.

Dotyczy to:

ginekologa i położnika,

stomatologa,

dermatologa,

wenerologa,

onkologa,

okulisty,

psychiatry

Skierowanie nie jest wymagane również w przypadku świadczeń medycznych udzielanych z powodu wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia.

U lekarza należy przedstawić European Health Insurance Card (EHIC), czyli odpowiednik polskiej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Szpital

Leczenie szpitalne w Polsce jest bezpłatne, jeżeli posiadamy skierowanie od lekarza, a także w przypadku nagłego zachorowania, stanu zagrożenia życia, urazu itp. W szpitalu należy okazać EHIC.

Leczenie planowane

Co do zasady świadczenia medyczne w ramach European Helath Insurance Card nie obejmują leczenia planowanego. Aby skorzystać z planowanego leczenia (badania diagnostyczne, kontynuacja leczenia, rozpoczęcie leczenia) należy wystąpić o zgodę na planowe leczenie w innym państwie członkowskim do instytucji ubezpieczeniowej w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu niezbędnego formularza E 112 można korzystać nieodpłatnie z planowanego leczenia w Polsce.

Na podstawie EHIC pacjent korzysta także z refundacji leków, a także z objętego ubezpieczeniem zdrowotnym leczenia stomatologicznego (w praktyce jest to bardzo niewielki zakres świadczeń).

Jak uzyskać European Health Insurance Card?

Najłatwiej uzyskać kartę wypełniając formularz na stronie internetowej:

https://www.ehic.org.uk/Internet/home.do

Kartę powinniśmy otrzymać w przeciągu siedmiu dni. Formularz można również wysłać pocztą, chociaż trwa to nieco dłużej. Druki dostępne są na każdej poczcie. Możemy również skorzystać z infolinii 0845 606 2030.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej brytyjskiej służby zdrowia Department of Health.

W Polsce niezbędne informacje można uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Departament Współpracy Międzynarodowej - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa,

tel. (22) 572 62 68, fax (22) 572 63 19, e- mail: ca17@nfz.gov.pl

oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ.