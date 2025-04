Zgodę na zabieg, który może stanowić podwyższone ryzyko dla pacjenta, pacjent wyraża w formie pisemnej.

Małoletni pacjent

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na zabieg medyczny nie dotyczy tylko osób pełnoletnich. Również pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

W sytuacjach, w których pacjentem jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, jest całkowicie ubezwłasnowolniona lub też niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, decyzję w sprawie świadczenia zdrowotnego podejmuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.

Prawo do odmowy

Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do odmowy lub zaprzestania udzielania świadczenia zdrowotnego. W przypadku pacjenta pełnoletniego i dysponującego pełnią praw odmowa zamyka sprawę.

Trochę bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku pacjentów, za których decyzje powinni podejmować przedstawiciele ustawowi. Z jednej strony jest to spowodowane cechami pacjenta, które wyłączają lub poważnie ograniczają możliwość swobodnej decyzji pacjenta - pacjent jest chory psychicznie, ubezwłasnowolniony lub małoletni.

Decyzja przedstawiciela ustawowego

Niemniej jednak w takiej sytuacji decyzja przedstawiciela ustawowego musi być poddana pewnej kontroli. Z tego też względu pacjenci, którzy ukończyli 16 lat, są ubezwłasnowolnieni, chorzy psychicznie lub upośledzeni umysłowo, lecz dysponują dostatecznym rozeznaniem, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

W takim przypadku wymagane jest zezwolenie na zabieg medyczny, wydane przez sąd opiekuńczy.

Prawo do informacji

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia. Informacja taka powinna być w pełni zrozumiała, dlatego też pacjent ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana

informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.

