Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził ze pakiety medyczne stanowią istotny wymiar finansowy, co powoduje, że NSA uznało, że pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z prywatnej opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe. W konsekwencji czego NSA orzekło, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Niekorzystne skutki dla pracowników

Uchwała NSA wskazuje na obowiązek opodatkowania korzyści, jakie przysługują pracownikom z dodatkowych świadczeń medycznych, które wynikają z zakupionych przez pracodawcę pakietów.

Pracownik nie korzysta z pakietu zdrowotnego

Pracownicy będą opodatkowani bez względu na to czy z danego pakietu skorzystają, czy nie. W uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego możemy przeczytać, że umowa między pracodawcą a danym centrum medycznym polega na przekazaniu przez pracodawcę świadczenia pieniężnego w zamian za zobowiązanie się danego centrum medycznego do zapewnienia, w razie takiej potrzeby, opieki medycznej uprawnionym pracownikom. Jej istota nie jest zatem związana wyłącznie z faktem udzielenia konkretnych świadczeń medycznych, lecz obejmuje także gotowość do świadczenia odpowiednich usług. Taka gotowość jest opłacana przez pracodawcę bez względu na to, czy pracownik skorzysta ze świadczeń, czy też nie.

Podsumowanie: pakiety zdrowotne są przychodem pracownika i należy od nich odprowadzać podatek.

