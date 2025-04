Zdarzało się, że rodzice dzieci hospitalizowanych byli zmuszeni do przedstawiania placówce opieki zdrowotnej dowodów ubezpieczenia. Dokumentem, który potwierdza prawo dziecka do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jest dowód opłacenia składek zdrowotnych. W przypadku dziecka jest to druk ZUS RMUA rodzica, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia. Oprócz druku rodzic musiał przedstawić dokument, który potwierdzał zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli druk ZUS ZCNA.

W przypadku nagłego zachorowania, szpital ma obowiązek udzielić świadczenia, a rodzice dziecka nie mają obowiązku przedstawiania dokumentów poświadczających prawo do opieki zdrowotnej. W opinii resortu zdrowia, przepisy ustawy zdrowotnej jednoznacznie wskazują, że osoby, które mają obywatelstwo polskie, mieszkają na terytorium RP i nie ukończyły 18. roku życia, mają prawo do korzystania z nieodpłatnego leczenia, bez względu na to czy posiadają ubezpieczenie. W przypadku braku ubezpieczenia koszt udzielonych świadczeń pokrywa budżet państwa.

Zakład opieki zdrowotnej nie ma prawa żądać od rodziców przedstawienia dowodu ubezpieczenia.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, tytuł artykułu: „Szpital ma prawo obciążyć rodziców kosztami leczenia”, 06.06.2011 r. oraz "Dziennik Gazeta Prawna", tytuł artykułu: "Dzieci nie muszą mieć dowodu ubezpieczenia", 16.06.2011 r./ak

