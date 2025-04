Czy leki zawierają narkotyki?

Obecnie w Polsce narkotyki stosowane są w niewielkich ilościach w niektórych produktach leczniczych, najczęściej w lekach przeciwbólowych lub podczas znieczuleń przy operacjach chirurgicznych.

Reklama

Dopuszczenie leku do obrotu

Jeżeli chodzi natomiast o sam aspekt prawny, związany z narkotykami znajdującymi się w lekach, to należy wskazać, że zgodnie z prawem farmaceutycznym, w Polsce mogą być dopuszczone do sprzedaży i stosowania jedynie takie leki, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Pozwolenie takie wydawane jest przez Ministra Zdrowia, a warunkiem jego uzyskania jest wystąpienie, przez tzw. podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie leku na rynek, z odpowiednim wnioskiem do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Ustawa prawo farmaceutyczne zawiera szczegółowy zakres informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku.

Przeczytaj: Rodzaje narkotyków

Reklama

Czy można wprowadzić lek bez zezwolenia?

Jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia do obrotu leku, który nie posiada zezwolenia. Prawo zezwala na to w przypadku np. produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu.

Jak więc wynika z powyższego stosowanie narkotyków, jako składników leków podlega określonym regulacjom i każdorazowej kontroli. W efekcie czego leki, które w swoim składzie zawierają substancje odurzające czy niedozwolone, po spełnieniu przesłanek określonych prawem, mogą być stosowane w medycynie.

Zobacz też: Narkotyki w medycynie?